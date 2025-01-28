8旬老人靠中彩票養活一個動物園　堅守35年救治無數患疾野生動物

湖北恩施一名八旬老人靠買彩票中獎的2萬元（人民幣，下同），養活了一動物園的野生動物。至今他已獨自堅守了35年，這個動物園還被網民稱為「世界上最孤獨的動物園」。



羅應玖已獨自堅守動物園35年。（網上圖片）

羅應玖。（網上圖片）

出生於1940年的羅應玖，1976年退伍回到湖北恩施，一次偶然的機會，他在「野味」攤檔花5元買下一隻丘鷸，又花14元買了隻斷腿豪豬。此後陸續買回受傷麂子、山獺、野雞等，放在當地一間電影院後院子裏治傷並喂養，還做了「動物園現在開業，歡迎參觀」的廣告牌。

1989年，當地政府資助羅應玖2萬元，「民辦官助」的動物園——鳳凰山動物園成立。羅應玖既是園長，又是飼養員、清潔工、採購員、售票員等。他不斷救助各種野生動物，動物園裏很多動物都身患殘疾，如沒尾巴的老虎、孔雀，還有從餐館救下的斷掌黑熊「乖乖」等。

他不斷救助各種野生動物。（網上圖片）

他不斷救助各種野生動物。（網上圖片）

他不斷救助各種野生動物。（網上圖片）

其中，對於黑熊「乖乖」，羅應玖尤為心疼。當年一間餐館的老板要宰殺這隻黑熊，後經他人提醒，黑熊是國家級保護動物，不能隨意捕殺和販賣，那名老板才放棄了血腥計劃，最終將黑熊送到了羅應玖的動物園。羅應玖說，「當時看着就很心疼，牠的左手都斷掉了，傷口不小，當年的場景，仍歷歷在目。」將黑熊救下來之後，羅應玖多處學習，給牠治傷。在羅應玖的悉心照料下，「乖乖」也慢慢恢復了往日的活力。

羅應玖說，「最困難的時候，全身上下只剩下幾十元。結果有次買彩票一下子中了兩萬元，這是上天給動物們的福報。上社會上愛心人士的捐助，動物們挺過了寒冬。」