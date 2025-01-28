指狗為虎？　鬆獅犬慘被染成「跳跳虎」　動物園稱是噱頭

江蘇泰州溱湖灣森林動物王國竟將鬆獅犬（Chow Chow），染色成迪士尼動畫角色跳跳虎（Tigger），引起網民熱議，不少人直言染色會影響動物的健康。

去年5月，泰州市動物園曾將鬆獅犬染色成「熊貓」惹議。



1月24日，在溱湖灣森林動物王國的抖音直播畫面中，兩隻被染成「老虎」模樣的鬆獅犬在圍欄內跑來跑去。

江蘇泰州溱湖灣森林動物王國將鬆獅犬染色成跳跳虎。（影片截圖）

江蘇泰州溱湖灣森林動物王國將鬆獅犬染色成跳跳虎。（影片截圖）

溱湖灣森林動物王國抖音賬號顯示，園區曾將兩隻鬆獅犬染成「熊貓」與遊客互動。2024年8月20日的媒體通稿中，兩隻「熊貓犬」被當作園區的特色招牌。

溱湖灣森林動物王國曾將鬆獅犬染成「熊貓」。（抖音）

溱湖灣森林動物王國於2024年8月20日開始試營業。泰州市文化廣電和旅遊局網站信息顯示，該動物園毗鄰姜堰溱湖旅遊景區，佔地約600畝，規劃設置草食步行互動區、猛獸車行穿梭區、水禽區、猛禽區等功能區，過百種動物在此棲息，包括水豚、土撥鼠、豬、馬、駱駝等。

《紅星新聞》報道，溱湖灣森林動物王國工作人員介紹，直播中展示的「老虎」是土鬆獅染色而成的，「等於就是一個噱頭」，而「跳跳虎」是鬆獅犬的昵稱，至於去年8月園方推出的「熊貓犬」，也是這兩隻土鬆獅染色而成。

兩隻被染成「老虎」模樣的鬆獅犬被放在圍欄內。（抖音）

兩隻被染成「老虎」模樣的鬆獅犬被放在圍欄內。（抖音）

被染成「老虎」的鬆獅犬在圍欄內跑來跑去。（抖音）

對於染色是否會對狗的健康造成損害，工作人員稱，兩隻狗是在專業的寵物店用植物染料上色，且有專門的飼養員照顧。

工作人員表示，園區內以食草動物為主。目前，園區已取得飼養猛獸的資質證件，正在引進獅子和黑熊。除專業飼養員外，園區還配備專業的獸醫保障動物健康。

泰州動物園遊客打卡「熊貓犬」 園方稱鬆獅犬染色打扮而成惹議

2024年5月，江蘇泰州市動物園曾將兩隻鬆獅犬染色成「熊貓犬」，吸引不少遊客專程到場排隊打卡，但有網民質疑為鬆獅犬染色涉嫌虐待動物。

對於寵物會否因染髮導致身體、健康受損，有獸醫介紹，染色過程中只要寵物不舔毛髮，就不會有太大問題。此外，使用天然染髮劑更安全。不過，寵物染毛髮的風險與人類染髮一樣，都存在損傷毛髮、皮膚和毛囊的風險，因此不太建議飼主為寵物染毛髮。