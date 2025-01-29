邊防警新年堅守崗位　吃出｢媽媽的味道｣落淚　父母跨千里送擁抱

來自甘肅的戍邊民警賈建太因執勤任務無法回家過年，需在離家幾千公里外的新疆阿克蘇堅守崗位。

農曆新年前夕，賈建太的父母特意趕到兒子執勤的地方，為他準備了一桌家鄉菜，賈建太在吃到「媽媽的味道」後忍不住淚流滿面。



來自甘肅的戍邊民警賈建太。（影片截圖）

來自甘肅的戍邊民警賈建太。（影片截圖）

賈建太執勤的地方。（影片截圖）

賈建太執勤的地方。（影片截圖）

賈建太的父母從甘肅趕到新疆。（影片截圖）

賈建太的父母從甘肅趕到新疆。（影片截圖）

綜合內媒報道，上周三（1月22日），在阿克蘇邊境管理支隊夏特古道邊境警務站，戍邊民警賈建太剛進房間，就被桌上的家鄉味道吸引，嚐了一口後還脫口而出，「這不是老家那種殺豬菜嗎？」更忍不住淚流滿面。

賈建太回頭一看，竟是許久未見的父母，這一桌家鄉菜原來真是媽媽做的菜。見面的一瞬間，他和父母緊緊擁抱在一起，相擁而泣。

賈建太與父母相擁而泣。（影片截圖）

賈建太與父母相擁而泣。（影片截圖）

賈建太與父母相擁而泣。（影片截圖）

賈建太的母親為他做了｢媽媽的味道｣。（影片截圖）

賈建太的母親為他做了｢媽媽的味道｣。（影片截圖）

賈建太的母親為他做了｢媽媽的味道｣。（影片截圖）

原來，阿克蘇邊境管理支隊瞞着賈建太，把他的父母從甘肅接來，在賈建太外出巡邊時，母親在警務站廚房做了一桌家鄉菜。巡邊回來的他，與父母驚喜團聚。

相關影片亦感動無數網民：

「辛苦了，致敬！」

「哭死…爸媽出現的那一刻。」

「看不了這種，瞬間淚濕眼眶。」

「媽媽的味道是天下最美的味道，它融匯了家的溫暖和真愛的深邃。」

「這些戍邊民警的堅守，讓我們能在後方安心生活，願他們都能平安，新的一年多些和家人相聚的時光！」

