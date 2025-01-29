東部戰區發布春節海報　專家：將止息兵戈作為兵家最高境界

撰文：陳進安
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在大年初一（29日），解放軍東部戰區發布了一系列短片和海報，主題為《以武止戈》。這些作品展示了官兵們在春節期間堅守崗位的決心，表達了保護人民幸福和捍衛國家主權的使命感。軍事專家指出，此次發布不僅是對「能戰承諾」的展示，也是和平之師「止戰擔當」的強調。

海報以深綠色為主基調，底部配以紅色剪紙，既體現了春節的喜慶氛圍，也突出了軍隊的獨特使命感。畫面中，各軍兵種的面部特寫引人注目，網友形容這是「來自中國軍人的凝視」。值得注意的是，海報在大年初一早晨六點發布，與東部戰區之前的聯合演習時間相呼應，顯示出解放軍隨時待命的精神狀態。

軍事專家張軍社表示，「以武止戈」源於《左傳》，將止息兵戈作為兵家最高境界。這既與解放軍「能戰方能止戰，準備打才可能不必打，越不能打越可能挨打」的軍事指導思想不謀而合，也與《孫子兵法》「不戰而屈人之兵」、「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」的慎戰、善戰、止戰思想一脈相承。。他指出，海報將「武」的能力與「止」的目的相結合，創造性地提出了「化戈之解」——以德取勝的理念。

東部戰區公眾號發布系列海報。
東部戰區公眾號發布系列海報。
東部戰區公眾號發布系列海報。

此次海報的設計延續了東部戰區一貫的「繁體字+英文」表達，意涵深遠。其中，名為《如影攢戈》的海報，中英文翻譯暗藏玄機。單從畫面來看，圖中映射的數據流、剪紙中的電腦和電路圖，讓人不禁猜測這是否代表解放軍新成立的信息支援部隊，但「joint capabilities」譯為「聯合能力」，「攢」也就更多帶有「攥指成拳」的意味。張軍社表示，「如影攢戈，決不單指網絡空間力量的積攢，而是強調用無形的手將有形的力量匯聚起來，這個『無形』就是解放軍網信聚能和數智賦能的科技實力，正是『海陸空火仗吳鉤，如影隨形匯鐵流』。」

台灣中天新聞網報道指出，這部約40秒的影片展示了東部戰區官兵的武裝情況，並以一首詩作結，背景則是一幅台灣地圖，意在強調解放軍對兩岸和平的關注。

東部戰區公眾號發布系列海報。
東部戰區公眾號發布系列海報。
東部戰區公眾號發布系列海報。

解放軍東部戰區的「戰地新年賀詞」已成為常態，從2023年元宵節的「守護」系列到2024年春節的「回家」系列，均彰顯了守衛祖國統一、維護兩岸和平的堅定決心。

張軍社強調，今年的主題和內容表達較以往更為強勢，特別是面對台獨勢力的挑釁，解放軍的威懾力將愈加明顯。

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