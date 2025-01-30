春節申遺成功後首屆春晚圓滿落幕　總導演：冀觀眾對我們寬容一點

蛇年春晚於1月29日圓滿落幕，這是春節申遺成功後的首屆春晚。總導演于蕾在接受採訪時分享了她的感受，表示在準備過程中感到緊張，希望觀眾能夠寬容對待。



于蕾指出：「我們交作業很緊張，希望觀眾對我們多些包容。我們真的很努力了，若有不足之處，還請大家海涵，我們會力爭進步。」

于蕾希望觀眾多些包容。（央視）

自1983年首辦以來，春晚已經走過四十多個年頭，對於中國人來說，這不僅是一場晚會，更是承載著幾代人集體記憶和家國情感的盛典。

今年的春晚，非遺元素貫穿整場演出。從小品中的雨傘道具到演員的服裝配飾，再到國內外熱播的英歌舞，以及傳統建築創演秀《棟梁》，導演組巧妙地將各類非遺元素融入舞台呈現中，彰顯中華優秀傳統文化的獨特魅力。

重溫春晚機械人跳扭秧歌震驚網民：

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儘管春晚為觀眾帶來了豐富的視覺享受，但也引發了一些討論。例如，主持人撒貝寧在開場時因眉毛過於濃密而成為熱議話題。于蕾表示她也不清楚眉毛的來源，並幽默提到：「撰稿組打電話告訴我，小撒的眉毛上了熱搜。」

春晚結束後，撒貝寧在《大家的春晚》中卸妝澄清，表示濃眉是自己的「野生眉」，並強調妝前妝後差距不大。

撒貝寧的眉毛一度衝上熱搜。（央視）

此外，節目《秧BOT》中出現的人形機器人也引發網友熱議，機器人穿著花坎肩、手持手絹進行扭秧歌表演，讓不少觀眾忍俊不禁，甚至有網友調侃其未穿褲子。對此，春晚導演組澄清：「機器人是有穿褲子的。」

隨著時代變遷，觀眾的口味與需求也在不斷變化，但春晚這頓年夜飯對觀眾的陪伴始終如一。于蕾在擔任三年總導演的過程中，感謝觀眾的支持，希望未來能以更多的溫暖和愛回饋觀眾。