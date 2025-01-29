劉謙抗癌歸來第7次上央視春晚　小紅書網民稱已解密魔術原理

內媒《上游新聞》報道指，1月28日的央視春晚上，劉謙表演了魔術《畫蛇添福》，這是他第7次登上春晚的舞台。還有小紅書網民表示，自己已經解密了劉謙表演的魔術。



劉謙表演魔術《畫蛇添福》。（影片截圖）

報道指，今年是劉謙第七次登上央視春晚表演魔術，表演《畫蛇添福》。三位嘉賓從書中隨意撕下一頁，劉謙將嘉賓選擇的書頁上的數字或字母或漢字寫到紙上，反過來看，便是一個「蛇」字。

劉謙表演。（影片截圖）

劉謙展示蛇字。（影片截圖）

節目結束之後，有不少網民開始揭秘魔術原理。小紅書有網民表示：「所有的秘密都在三本小冊子上。每一頁都是夾層，一面是隨機數字、漢字、字母；另一面是三個固定字符。不論你的手插入哪一頁，向下撕，一定會撕到那三個字符。」

小紅書網民解密魔術原理。（上游新聞）

《光明網》曾報道，2024年8月底，劉謙親口證實自己罹患肺腺癌，當年2月已做完手術。2024年11月，劉謙出現在第十三屆上海國際魔術周上。他透露，2025年3月至5月將再次啟動個人魔術巡演。「我身體情況非常好，現在已經完全康復，跟沒事一樣。

劉謙的魔術表演非常精彩。（微博圖片）

劉謙身體狀況目前非常好。（劉謙微博圖片）