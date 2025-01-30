湖北神農架地標被洗成粉紅色？工作人員：重新上色　新年新氣象

近日，湖北神農架的地標性建築神農壇因重新裝飾而引發遊客熱議。許多遊客在社交媒體上分享了片段，展示神農壇的顏色由青黑色變為粉紅色，讓這座雕像看起來更加可愛。一位網友評論道：「看起來挺喜慶的。」另有網友調侃道：「怎麼看著有點像巴巴爸爸？」



神農壇因重新裝飾而引發遊客熱議。（上游新聞）

1月30日，王先生向內媒介紹，他在1月20日拍攝了神農壇的畫面，並表示：「我看到神農壇是粉紅色，覺得很有意思，就拍了下來。」王先生強調，他的照片未經調色處理。

針對神農壇變色的問題，媒體聯繫了神農壇風景區的工作人員，獲悉此次粉紅色的重新上色是因為之前的顏色已經掉色。工作人員表示：「是我們重新裝飾的，因為之前的顏色全部掉色了，我們在去年年底重新刷色了。」

有網友指出神農壇在去年年底進行了清洗，並認為目前的顏色是本色。對此，工作人員澄清道：「跟最初的顏色不一樣了，現在是後期改的色。」

重新上色前的神農壇。（上游新聞）

現時神農壇變成粉紅色。（上游新聞）

根據工作人員的介紹，神農壇的底漆是在1997年建設之初刷的，經過多年風雨侵蝕，雕像臉部的顏色出現了掉色和變色現象，甚至有地方長了青苔，因此景區決定重新上色。

至於選擇粉紅色的原因，工作人員提到：「我們是春節前做的，因為馬上就春節了，新年新氣象就選了這個顏色，能和周圍的樹木形成鮮明的對比。」他表示，當時選擇了幾種顏色，經過比較後認為粉紅色最為合適。

工作人員補充道，神農壇的雕像是1997年建造的，並非歷史遺跡，因此可以重新上漆。關於目前顏色鮮艷的問題，他表示：「這個顏色可能過一兩年就會淡一點，看起來就是正常的顏色了。」