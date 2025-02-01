四川男童放鞭炮引爆化糞池　受損車主稱協商中　律師分析責任歸屬

1月30日，四川省內江市資中縣發生一起因男孩將鞭炮扔入化糞池而引發的爆炸事件，造成現場7輛汽車不同程度受損。這起事件迅速成為春節期間的社會熱點，引發網友熱議。涉事凌志（Lexus）的車主表示，車的定損結果還在等待中，目前正在和各方協商，又澄清網上一些不實的言論。另一方面，孩子將點燃的鞭炮扔進化糞池或者窨井引發爆炸的事故屢見不鮮，掀起責任該如何分擔的討論。對此，多位律師在向媒體表示，在該事故中，除了點燃化糞池的孩子及其家長，作為化糞池管理方的物業公司也需要承擔一定責任。



事發一刻。（潮新聞）

根據報道，事件中的一位車主在短片平台上更新了事發後的情況，表示目前正在等待汽車定損結果，並與各方進行協商。他的帳號粉絲數已達到24.4萬。據悉，受損的7輛汽車中，有兩輛屬於該車主，其中一輛為凌志ES300h，另一輛為奧迪A8 45 TFSI。爆炸發生時，凌志距離中心較近，甚至衝到半空中。

在車主發布的短片中，畫面顯示爆炸現場的兩輛車，凌志車輛受損較為嚴重。該帳號中，有一條展示受損凌志的片段獲得了超過180萬的點讚數。此外，1月31日該帳號進行了3場直播，最高觀看人數達到10萬，並獲得近50萬的點讚，人氣一度位居四川省第27名。2月1日凌晨，該車主再次更新動態，稱最近網上有許多人冒充自己，發布一些不屬實的言論，希望大家不要去相信。這是他唯一的賬號。

涉事車主事後漲粉20多萬。（bilibili）

資中縣委宣傳部表示，雖然多輛汽車受損，但幸好未造成人員傷亡。目前，男孩及其家長已被警方帶走，事件仍在調查處理中。專家指出，化糞池內含有大量有機物，經過厭氧發酵後會產生甲烷等可燃性氣體，這些氣體若被明火點燃，則可能引發爆炸。事件後，多地發布安全提醒，呼籲民眾在燃放鞭炮時選擇空曠地點，並遠離易燃物品，確保安全。

另一方面，事件掀起責任該如何分擔的討論。四川康倫律師事務所主任冷鑫鴻認為，作為化糞池的管理方，首先有排出沼氣使其濃度低於危險濃度的責任；其次，管理方有責任設置警示標誌，讓他人知曉該區域存在沼氣的危險性。

涉事男童被帶走。（央視新聞）

據民法典第一千一百九十八條要求，公共場所的管理人員應當盡到安全保障義務。若化糞池存在設計缺陷、未設置警示標志、未及時清理沼氣等安全隱患，管理單位（如物業、市政部門）可能因未盡到管理義務承擔部分責任。這就需要調查化糞池是否符合安全規範（如井蓋是否牢固、是否定期檢修）。若管理存在疏漏，則需按過錯比例與監護人分擔賠償責任。

四川方策律師事務所律師郭剛則認為，如在禁止燃放區域燃放煙花爆竹，燃放煙花爆竹相關的人員都應該受到行政處罰。此外，事故造成幾十輛車受損的嚴重後果，需要進一步調查現場情況，比如要進一步鑒定當時的化糞池沼氣濃度。按照規定，化糞池到期就應當清運，如果沒有及時清運，就會發生沼氣超標的問題。就本案而言，未成年人的家長肯定是要承擔主要責任。對於化糞池管理者而言，是否及時清運、對化糞池井蓋是否管理到位等問題，也應該予以考慮。