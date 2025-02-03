新聞界「頂流」誕生！山東主播雞冠頭播報　網民：這造型忘不了

山東臨沂沂水電視台一名孟姓男主播近日因獨特的髮型引發網民熱議，他在新聞播報時，頭髮呈現蓬鬆飄逸的「雞冠頭」造型，甚至讓不少觀眾誤以為他戴了一頂帽子。對此，他本人幽默回應，表示春節期間理髮店業務繁忙，理髮師只來得及修剪兩側，未能細緻處理中間部分，導致播報時看起來「特別立體」，強調這只是「半成品」，未來會更注意形象管理。



內媒《上游新聞》報道，對於自己播報新聞時的「頂流造型」，孟先生表示，當地市、縣級電視台一般沒有固定的化妝師與髮型師，主播需自行解決妝髮問題。由於春節期間理髮店客流量大，他的理髮師僅修剪了邊髮，但因中間部分尚未細緻處理，加上燙髮後變得特別蓬鬆，因此才導致新聞畫面中的「雞冠頭」造型。「理髮師傅太忙，沒來得及做更細緻的處理。我使勁壓了中間的頭髮，也沒壓下去，最後就變成這樣了。」

山東臨沂沂水電視台男主播的「雞冠頭」造型引起內網熱議。（上游新聞）

針對網民調侃「身高不夠，髮型來湊」，孟先生則澄清，自己實際身高為1米85，完全不需要依賴髮型來「加高」。他笑言，由於自己髮量較多，燙過後更加蓬鬆，因此才產生這樣的視覺效果。他坦言日後會更加注重髮型的整理，避免類似情況發生，也會更加嚴格要求自己，以更專業的形象回饋觀眾的關注。

孟先生澄清，自己實際身高為1米85，完全不需要依賴髮型來「加高」。（上游新聞）

這則「主播雞冠頭」的新聞迅速在網上引發話題，不少網民紛紛留言調侃：「播新聞還能這麼時尚，厲害！」、「髮型高於新聞，這叫有記憶點！」、「他是不是偷用了增高髮蠟？」也有網民戲稱「這髮型代表他每天都在衝刺！」、「這才是新聞界真正的『頂流』！」

雖然這次的髮型意外成為焦點，但也讓這位孟姓主播一夜爆紅，甚至有網民開玩笑表示：「這下全國都知道沂水電視台了！」