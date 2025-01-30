將落葉變藝術品　上海龍華寺「銀杏貓咪」成小紅書熱門打卡點

秋天過後的上海龍華寺的銀杏樹葉逐漸轉黃並飄落，寺廟內的創意排葉藝術引發了社群媒體的關注。寺方將滿地的銀杏落葉排列成巨大的貓咪和金龍圖案，吸引了眾多年輕遊客前來拍照打卡。



在小紅書上，與「銀杏打卡」相關的內容層出不窮。特別是一段空拍影片展示了一隻用銀杏葉製成的金龍，讓人驚嘆不已。這隻「銀杏金龍」位於龍華寺內，吸引了許多遊客前來觀賞，成為熱門的打卡景點之一。

「銀杏金龍」位於龍華寺內，吸引了許多遊客前來觀賞。（澎湃新聞）

據中央社報道，記者在週末走訪龍華寺時，發現寺內人潮洶湧。走進寺廟，便看到一顆銀杏樹旁擠滿了人群，地上是一隻由銀杏葉排成的巨大貓咪圖案，讓人一時看不出形狀，直到舉起相機拍攝後才恍然大悟。

在寺廟另一側的銀杏樹下，則出現了以銀杏葉製作的Hello Kitty圖案，紅色葉子排成的蝴蝶結和石頭做成的眼睛更是增添了趣味。許多家長特地帶著小朋友來看這個熱門的景點，還有遊客使用自拍桿，試圖從更好的角度捕捉畫面。

以銀杏葉製作的Hello Kitty圖案。（澎湃新聞）

「銀杏招財貓」。（澎湃新聞）

然而，記者在寺內尋找那隻長達9公尺的「銀杏金龍」卻未能如願。掃地的清潔人員表示，由於人潮眾多，金龍已經被踩散了。清潔人員李先生透露，金龍的排成過程中，五人花了一小時精心擺放，最近因為攝影師的到來而吸引了大量遊客。他表示，平常來寺廟的遊客並不多，只有在法會或特定日期才會擁擠。

李先生進一步透露，金龍在前幾天已經被踩壞，他們不得不加班重新排放，甚至用膠水加固，但仍無法抵擋週末的人潮。為此，他們又製作了兩個巨大的銀杏葉道具供遊客拍照，這些道具也受到了遊客的熱烈歡迎。

當被問及是否會再次製作金龍時，李先生無奈地表示：「落葉不夠啦。」