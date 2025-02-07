哪吒是印度人？民俗專家析中國影史｢百億男主｣背景：印天王的兒子

2025春節檔新片總票房破100億人民幣，其中《哪咤之魔童鬧海》（《哪吒2》）成為現象級電影，這一春節檔大嬴家截至周四（6日）下午票房已突破60億，並超越《長津湖》，登頂中國影史票房榜。



3歲的咤兒成為最年輕的「百億票房男主角」，也引起了輿論的討論，包括對哪咤形象追根溯源。據福建民俗愛好者張繼州介紹，其實哪咤是印度人，關於其傳說不完全是《西遊記》和《封神演義》編的，而是有更古老的藍本。



《哪吒之魔童鬧海》成為本年賀歲檔票房榜首。（《哪吒之魔童鬧海》劇照）

張繼州介紹，哪咤本來是北方毗沙門天王第三子，論起來應該是印度孩子。不過作為印度天王的兒子，哪咤應當沒有「故鄉」，只是中國民間習慣給傳說人物安一個故鄉和生辰，如孫悟空那樣。其形象在唐代自西域流入，記載於密教儀軌中，後來再流入民間法術，並作為傳說人物被寫入小說。然而，其傳說並不完全是《西遊記》和《封神演義》編的，而是有更古老的藍本，如宋代《五燈會元》中，「那咤太子，析肉還母，析骨還父，然後現本身，運大神力，為父母說法」。不過，這種復生說法並不見於唐時佛經，或是從某個傳說，（甚至可能是印度、波斯起源的）植入。

被問及哪咤起源於佛教，後來卻被道教「吞併」時，張繼州對這說法不以為然，稱哪咤並未進入「主流」道教的視野，他個人認為吸收了哪咤信仰的民間法教並不是道教，僅僅是和道教有密切聯繫。在宋元時期，哪咤作為一個信仰對象被保留在民間法術內，稱作「哪咤法」，之後通過《封神演義》等造神小說進一步推廣。

美術作品「哪咤」形象。（信息時報）

另一方面，與很多人以為的不同，歷史上佛道從來沒有分得那麽清楚，即使是「主流」道教，吸收佛教、民間法教內容都不遺餘力（如摩利支天、神霄雷法等等），反之佛教也一直在吸收這些內容。

至於哪咤的風火輪是否也來源於印度，張繼州引述《尋找哪咤太子丟失的兵器》稱，風火輪首先是佛教的輪寶，後來成了在地上滾的法寶（是推不是踩），再往後才成了交通工具，還有流派的區別，有一腳一個輪的，也有單輪帶兩個腳踏的平衡車的，後一種又叫「火車」，道教尊神王靈官就是踩的這個，所以他有別稱「火車三五大雷公」。

明朝王靈官圖像。（澎湃新聞）

就哪咤和名著之間的關係，張繼州解釋，《西遊記》和《封神演義》大量吸收融合了宋元以來的話本等神話故事，再自行整理演繹。兩本書都有非常廣泛的受眾面，基本上奠定了公眾心目中的哪咤形象，直至今天。然而實際上，雖然《西遊記》受眾更廣影響力更大，但《封神演義》中的哪咤有更加完整且具延續性的故事。

《哪吒2》宣傳海報。（網上圖片）

談到哪咤的髮型、被誤認為是女孩時，張表示，其抓髻其實是小男孩的發型，梳成一把、兩把的都有。這種髮型自明清以來就是這樣，不論是小說還是神像上，這樣與年齡是相符合的，只是再早的形象就相對比較模糊了。