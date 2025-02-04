《哪吒2》領跑春節檔票房　鄭州戲院安排2000人禮堂大廳放映

動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）在內地春節票房稱冠，觀眾好評連連，導演餃子（本名楊宇）更表示團隊挑戰中國動畫電影特效的天花板。周一（3日），有網民在社交平台爆料，指河南鄭州一間電影院給《哪吒2》安排了足足2000人的影廳，震撼不少人。



奧斯卡會堂影城給《哪吒2》安排了足足2000人的影廳，震撼不少人。（微博）

該影院是位於河南省人民會堂的奧斯卡會堂影城，周一當天，《哪吒2》連續在禮堂大廳排片3場，每場結束後僅間隔20分鐘左右就開始下一場。從14時20分開場，一直持續到22時04分散場。

據工作人員介紹，該影院的禮堂大廳平常用於開會、劇院演出等活動，只有在春節或長假日才會作為影院使用，主要目的是為了豐富周邊民眾文化生活，並積極配合2024年底河省直工會推出的觀影活動。其更算是河南最大的影廳，排除視覺不好的位置，有效座位約在2000個。

電影票價為78元人民幣。（貓眼電影）

然而，不少網民會擔心距離銀幕太遠，導致看不清。對此，工作人員介紹，禮堂大廳銀幕幅寬22.5米，上下幅高10.8米，是3D激光巨幕影廳。禮堂大廳分上下兩層， 但樓上通常不坐人，大多數觀眾會選擇在樓下就座觀看，所以一場的觀看人數約在幾百人。

事實上，該禮堂大廳以往就曾播映過《流浪地球2》等片。工作人員介紹，他們一般會選擇上座率最高的電影，例如今年是《哪吒2》，從大年初一就開始啟動禮堂大廳進行排片，並形容這是一個很正常的行為。

《哪吒2》及其他春節檔大片海報：

而全國範圍內還存在多家千人場的影廳，如天津的塘沽大劇院開放了可容納1100多人的影廳放映《哪吒2》，與上述影院一樣，其也是每年春節開放播映。上海大光明電影院的1號廳則可容納1300多人，該廳周一放映3場《哪吒2》，周三（5日）更將放映5場。

《哪吒2》自1月29日大年初一上映，首日即斬獲4.87億元人民幣票房。而截至周二13時28分，2025春節檔票房總和已破90億元，其中《哪吒2》以近45億元高居第一，持續領跑。目前，《哪吒2》全國單日票房仍保持在4億元以上，排片佔比超過35%。據貓專業版眼票房預測，《哪吒2》的總票房可望超過68億元，算上第一部《哪吒之魔童降世》的50.35億元，《哪吒》系列電影或將成為百億票房IP。