嫖娼坐牢照領薪？男子請假關拘留遭開除　告贏公司成功復職

內地近日發生一宗引發熱議的勞資糾紛，張姓男子因涉及性交易遭警方拘留10天，事後公司以「曠職9天嚴重違規」為由將他開除。雙方對簿公堂後，北京市大興區人民法院判決公司敗訴，認定張男當時已透過妻子向公司請假，不算曠職，公司應繼續履行勞動契約。



法院判決：透過妻子請假不算曠職

據《深圳新聞》報道，判決文書顯示，張男於2023年7月因涉及性交易被警方查獲並拘留10天，事後公司時隔9個月重新提及此事，以曠職9天為由將他開除。然而，張男表示，他當時已請妻子代為向公司請假，並提交微信紀錄與通話錄音作為證據，強調自己並非無故曠職。

北京市大興區人民法院審理後認定，張男當時確已透過家屬告知公司請假，無曠職之實，公司實際開除他的真正原因是其曾被拘留，屬於不合法解除勞動契約，最終裁定公司應繼續履行勞動契約，並負擔案件受理費用。

網民：嫖娼坐牢還不能開除？

此判決引發內地網民熱烈討論，不少人力挺公司，質疑判決合理性，認為張男違法遭拘，公司本應有權解僱，「嫖娼進去了難道不能開除？這都違法了，公司也是難」、「哪家公司允許員工請假去坐牢啊？」、「就算不被開除，他還有臉待下去嗎？全公司的人都知道他嫖娼被抓」、「公司好難，第一次同情公司」。

然而，也有部分網民認為，公司不應等到9個月後才追究，質疑是否另有內部糾紛，才導致雙方對簿公堂。