湖北12歲男童收集火藥自製鞭炮　「春雷」手中爆炸慘遭炸斷三指

湖北黃石2月5日晚間發生一宗兒童燃放自製鞭炮的嚴重意外，一名12歲男童在飯後與小夥伴們收集未燃盡的火藥粉，自製「春雷」鞭炮，不料點燃時發生爆炸，導致其右手拇指、食指及中指被炸斷，雙手血肉模糊，隨即被緊急送往醫院搶救。



孩童誤玩火藥釀禍 右手三指炸斷

內媒《極目新聞》報道，當晚6時許，12歲男童明明（化名）與同伴在家門口拾取過年燃放後遺留的煙花爆竹殘渣，將未燃盡的火藥粉收集後製成巨響鞭炮「春雷」。然而，在他徒手點燃引線、準備丟出時，鞭炮突然在手中炸開，導致其雙手嚴重受傷，血流不止。

由於傷勢過重，明明先在當地醫院接受初步處理，隨後被緊急轉送至武漢市第四醫院武勝路院區急診科進行救治。

男童被炸斷3根手指。（極目新聞）

醫生：手指嚴重炸傷 恐影響未來功能

「孩子來院時，傷得觸目驚心。」武漢市第四醫院小兒創傷及矯形中心副主任醫師徐劍表示，明明雙手血肉模糊，臉部及胸前亦有炸裂傷，其中右手虎口嚴重撕裂，傷口內嵌入小石子。經進一步檢查發現，他的右手食指完全離斷，拇指前段二分之一處被炸斷，中指遠節軟組織缺損，環指及小指指腹亦嚴重炸傷。

為防止傷口感染及二次壞死，醫療團隊於5日晚間11時進行緊急清創手術。徐劍醫生透露，手術中，團隊剝離拇指壞死組織的同時，細心保護尚存的細小血管，以最大程度挽救其右手拇指的功能。手術持續至6日凌晨3時結束，但由於傷勢嚴重，離斷的食指因血管及肌腱撕裂過於嚴重，無法再植，後續仍需進行二次清創及修復手術。

徐劍指出，男童的狀況仍需保持觀察。（極目新聞）

武漢市第四醫院小兒創傷及矯形中心主任李凡指出，雖然孩子目前無生命危險，但受傷手部未來在功能及外形方面將受到影響。他表示，近年來，由於武漢市禁止燃放煙花爆竹，這類炸傷案例已明顯減少，但春節期間仍有不少孩子在返鄉後燃放或變相玩鞭炮，存在高度風險。

李凡醫生強調，孩童對危險意識較為薄弱，家長應提高警惕，避免讓孩子獨自燃放煙花爆竹。他提醒，千萬不要隨意撿拾未爆炸的煙花爆竹，更不可將鞭炮扔入玻璃瓶、鐵罐或下水道等危險處，應保持安全距離燃放。