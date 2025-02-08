《哪吒2》導演高出鏡率毛衣引熱議　官方否認是愛馬仕：只值400多

電影《哪咤之魔童鬧海》（《哪吒2》）熱映，據網絡平台數據，截至2月8日，其票房（含預售）突破70億（人民幣．下同），成為全球影史第63部票房超過70億的影片，打破荷里活影片壟斷。而導演餃子（本名楊宇）也逐漸進入公眾視野，近日，其一件黃色毛衣成為熱議焦點，對此出品方周五（7日）辟謠餃子導演這件「超高出鏡率」毛衣是愛馬仕（Hermès），實際只值400多元。



隨著電影熱映，這位被稱為「半路出家」的「細節控」導演，吸引了不少媒體與網友的關注，尤其是在他接受採訪的影片底下，總有不少網友的留言與評論。近日，餃子的一件黃色毛衣再次成為熱議焦點。許多網友注意到，在多個媒體採訪中，餃子總是穿著同一件毛衣，並不禁調侃道：「餃子你就這一件衣服嘛！」

在多個媒體採訪中，餃子總是穿著同一件毛衣。（影片截圖）

在多個媒體採訪中，餃子總是穿著同一件毛衣。（影片截圖）

在多個媒體採訪中，餃子總是穿著同一件毛衣。（影片截圖）

針對這一話題，《哪咤之魔童鬧海》的出品方彩條屋影業在社交平台上回應，澄清餃子導演的毛衣並非網上流傳的高端品牌，而是一件普通毛衣。

官方呼籲大家應關注作品本身，強調餃子導演只是一位低調熱愛動畫的普通人，並附上了該毛衣的線上商店截圖，顯示售價為428元，目前該款毛衣已經下架。

官方呼籲大家應關注作品本身。（極目新聞）

該毛衣實際售價為428元。（極目新聞）

此外，周六（8日）早上，有羊毛衫品牌的賬號在社交平台上發文，聲稱這件黃色毛衣出自該品牌，並提到這款毛衣是2022年的秋季款式。此事再度引發了網友的熱烈討論。