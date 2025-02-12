浙江女沒感冒卻鼻涕狂流　到醫院一查驚知：腦有缺口　漏出腦脊液

近日，浙江大學醫學院附屬第二醫院耳鼻喉科主任醫師袁暉成功為一名40多歲的劉姓女子施行了一台高難度的手術，該手術被稱為「教科書級」的範例。據報道，劉女並未感冒，但她卻持續流鼻涕，最終被診斷為腦脊液鼻漏。



據《小時新聞》報道，劉女在門診中表示：「我也沒感冒，為什麼鼻涕越來越多？」經過詳細檢查後，醫生確認她的病症。袁暉解釋道：「腦部是個密閉的空間，現在出現了缺口，每天產出的腦脊液便會透過這個缺口流出，長期下去可能引發頭痛和腦膜炎等嚴重後果。」

經檢查，劉女腦部的缺口直徑約1厘米，當務之急是採取手術「補洞」。袁暉及其團隊與神經外科醫生展開了多學科討論，考慮採用傳統的開顱手術，但由於創傷大和風險高，他們決定尋找更安全的方案。

浙江大學醫學院附屬第二醫院。（網上圖片）

經過查閱大量文獻，團隊發現可以利用顳頂筋膜瓣進行修補，但這在實際操作中案例極少。袁暉指出，根據劉女的具體情況，神經外科團隊需截取帶蒂的顳頂筋膜瓣，該筋膜瓣內含血管和神經，必須保持活力，但取瓣和運輸的難度都相當高。

最終，醫生們決定採取一種創新的方法，嘗試通過內部找到一條可以輸送筋膜瓣的通道。這一過程如同穿越無人區，醫生需要精確避開血管和神經，整個手術依賴鼻內鏡的精確操作。

手術由浙大二院耳鼻咽喉科和神經外科共同操作，於下午1點開始。經過長時間的努力，袁暉團隊成功完成了手術，並於天黑後結束，所幸手術相當成功。