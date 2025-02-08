唐山1三甲資歷醫院毫無預警破產倒閉　數百個未痊癒患者被迫出院

河北唐山南湖醫院近日傳毫無預兆地停診，本來熙來攘往的大廳變得門庭冷落，診室大門不但關閉，甚至正在住院接受治療的病人也被通知必須出院。報道指，醫院因不明原因破產，官方至今尚未有說明。



多名唐山市的網民爆料指出南湖醫院破產倒閉，畫面顯示一樓接診大廳空空蕩蕩，各診室大門緊閉，工作人員寥寥無幾，另有救護車正在接病人出院。

爆料者更指出，自己家有人還在南湖醫院住院，尚未痊癒，醫院卻通知病人出院，現時1000多名醫護人員及幾百名患者都不知道如何安置。

大廳變得門庭冷落。（北京商報）

網民爆料指出南湖醫院倒閉。（網上圖片）

網民爆料指出南湖醫院倒閉。（網上圖片）

多名網民對消息表示震驚，擔心自己在該院就診卡上的餘額能否獲退還。有網民稱，南湖醫院前身是南湖酒店，自己當時辦了南湖酒店會員卡，充值1萬元。後來，南湖酒店倒閉，錢轉到了南湖醫院的卡中，可現在醫院又倒閉了，他不知道該去哪裏退錢。

另有網民表示，醫院在周五（7日）上午還在正常接診，卻突然被告知不接受任何掛號，還沒有出院的病人也被通知轉院。

工作人員證實，目前醫院已停止接診，住院的患者也正在陸續辦理出院手續，但退卡退餘額業務可以正常辦理，憑就診卡和本人身份證就可以退餘額。至於醫院是否真的倒閉，對方坦言「應該是」，但不清楚具體原因。

據了解，南湖醫院因破產而倒閉。（網上圖片）

公開資料顯示，唐山南湖醫院是一間成立於2015年的民營醫院，註冊資本高達2億元（人民幣．下同），實繳資本9200萬元。其2018年正式開業，總建築面積11.6萬平方米，總投資20.8億元。其總床位數1680張，設有41個臨床科室、15個醫輔醫技科室，員工1700多人，是一所集醫療、康復、保健體檢於一體的大型綜合性民營三甲醫院，規模在當地醫療機構中名列前茅。