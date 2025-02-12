AI主播報杭州新聞聯播　零失誤與真人無異　傳播系學生：考慮轉科

今年春節期間，中國杭州文化廣播電視集團首次使用AI機器人播報「杭州新聞聯播」，其零失誤的出色表現引起了廣泛關注。許多中國傳播科系的學生因此感受到壓力，並考慮在研究所報考時轉換專業，放棄傳播領域。



據內媒報道，AI主播的表現幾乎與真人無異，這一現象令不少網友驚訝。隨著AI技術的迅速發展，從中央媒體到地方媒體，越來越多的機構開始推出自家的AI主播。例如，在全國兩會期間，央視財經新媒體將主持人孟湛東和郭若天的形象復刻為AI主播小東和小天，負責回答各類問題。

在「杭州新聞聯播」中，AI主播的表現幾乎與真人無異。（微博）

央視財經新媒體將主持人孟湛東和郭若天的形象復刻為AI主播小東和小天，負責回答各類問題。（央視截圖）

央視的AI主播。（央視截圖）

在北京某大學就讀的傳播科系學生小陳（化名）表示，看到電視節目中出現AI主持人後，她感到心理壓力加大。她原本認為，掌握台詞、擁有良好的學歷和外貌，就能在電視台尋找到一份工作，但現在她意識到自己需要學習的內容還有很多，特別是在精確朗讀、識別生僻詞和保持標準發音等方面，難以超越AI。因此，她已經考慮在研究所中轉換專業。

而四川某大學播音專業的學生小張（化名）則持不同看法。他認為AI機器人不會完全取代主播行業，AI的推廣提醒學生應該學習人工智能技術，以提高工作效率，但人與人之間的情感交流和採訪寫作等工作仍需依賴真人。

重慶大學新聞學院教授、博士生導師劉海明分析指出，人工智能的主要優勢在於整合既有資訊，但新聞工作往往面對未來的突發事件，需要深度思考，因此AI主播的出現不會導致傳統新聞行業職位的大量消失。