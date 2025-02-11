高雄分屍案｜AI憑街坊口述生成嫌犯面貌　專案人員驚：相似度9成

台灣高雄市72歲男子張介宗涉嫌連續殺害3名老婦並分屍，迄今僅尋獲其中兩名受害者屍塊，而他的兄嫂仍下落不明。張嫌至今未坦承犯行，台灣警方2月10日將其自看守所借提，並押回案發公寓重建案情。然而，張嫌全身包緊，僅露出眼睛與腳趾，讓外界難以窺見其真面目，引發外界質疑為何警方如此「保護」他。



有台灣網民根據張嫌鄰居與牌友的描述，利用生成式AI技術繪製張嫌可能的長相，輸出生成一名約72歲老翁的人臉。台媒《聯合報》記者將此圖傳給曾參與辦案的人員，專案人員直言：「超級像」、「相似度約9成」。



網民利用鄰居提供的特徵利用生成式AI繪出張嫌外貌，看過的人都說有9成相似。（聯合報）

台灣警方調查發現，3名受害者最後一次進入張嫌住處的時間分別為去年11月30日前、1月18日前，以及2月2日，且監視器畫面顯示，她們「只進不出」。此外，張嫌曾多次騎單車外出，疑似運送屍塊丟棄，監視器畫面也拍到他丟棄可疑垃圾袋的影像。雖然警方已掌握大量間接證據，包括張嫌家中驗出的血跡反應，但他至今仍未坦承犯行，案件仍有諸多疑點待釐清。

2月10日，檢警將張嫌押回「分屍公寓」勘驗時，他身穿看守所制服，戴上安全帽與口罩，全身包緊，形同「最高機密」。此舉引發圍觀民眾不滿，質疑為何保護殺人犯成這樣？

據了解，檢方未公開張嫌面貌的原因在於他仍未認罪，雖然現有證據指向其涉案，但仍需進一步補強，確保起訴與定罪。「寧可錯放，不可錯殺」，因此在未定罪前，警方對其身份信息保持保護態度。

律師質疑：通緝犯可公開 為何殺人嫌犯不能？

然而，台灣律師吳春生接受《聯合報》採訪時指出，一般通緝犯的相貌與特徵都會公開，去年底陳啓昱被通緝時，警方甚至公布他年輕時的照片，卻仍引發爭議。「通緝犯都可以公開，這名涉嫌殺害3人的嫌犯，沒有值得保護的隱私及名譽。」

目前，警方持續偵辦此案，並加強搜尋失蹤者下落，案件進展仍受外界高度關注。