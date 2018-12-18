【剩低個殼】寧波漢將瑪莎拉蒂泊空地一年　車輪音響等全被拆走

百萬豪車竟然被人拆得「剩低個殼」？家住浙江寧波的商人胡先生近日就遇到這種情況。他將價值百萬人民幣的瑪莎拉蒂（Maserati）跑車放置在一個無人看管的空地停車場一年，最近取車時卻發現，車輪、音響、車載電視甚至車牌，竟一一被人拆解偷走。

瑪莎拉蒂泊空地一年，車輪音響等全被拆走。（網上圖片）

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胡先生是寧波寧海人，從事家居用品生意。去年（2017年）年初，他用百多萬人民幣購入一輛瑪莎拉蒂跑車。雖然一開始很喜歡這輛車，但時間一長，就發現它不太適合自己，其車底盤太低，用來開車做生意並不舒適。

於是，胡先生於去年7月又花90多萬人民幣買了一輛越野車，平時就以此代步，再將瑪莎拉蒂借給了一個朋友。不料因為豪車的油耗實在太多，朋友又想將車還給胡先生。胡先生當時考慮賣車，便沒有立即將車帶走，而是把車停泊在朋友家附近一個無人看管的空地停車場。

愛車面目全非 警方立案調查

但由於生意太忙碌，胡先生無暇處理賣車事宜，豪車一泊就是一年多。最近有朋友建議他把車輛租給婚慶公司當婚車，他覺得有道理，便與該朋友一同取車，到達後才知道昔日愛車已面目全非。

只見豪車眾多零件已被拆解偷走，四個車輪和輪胎、波棍、車載電視、車載電話、八個音響、車牌通通不見了。胡先生形容道：「反正能拆的都拆了，拆走的都是直接能用的，一點都沒給我剩下。」從他所拍攝的照片可見，這輛瑪莎拉蒂一邊車窗被敲碎，車身底部被磚塊架起，四個輪胎的位置空空如也，可以直接看到入面構造，車內更是一片狼籍，部分零部件被大卸八塊後散落在車座上。

他推測，車身零件很可能就在最近這幾天被偷，因當地前兩天一直在下雨，但是真皮坐墊發霉的程度還不嚴重，所以窗戶被砸開的時間應該不長。事後，胡先生向警方報案，調查工作目前已展開。

事件引起不少網民討論，大多認為車主很有錢才會把豪車忘記：