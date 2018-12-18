韓迷買機票見完偶像就落機退款　大韓航空明年擬設1400港元違約金

早前報道，3名來自大陸和本港的韓迷，先購買和偶像同一班機的機票，在與偶像拍照後，又立刻要求下機並全額退票，最終連累同機逾300名乘客需同時落機，重新接受安全檢查。 涉事的大韓航空表示，相關事件其實不時發生。有見及此，公司計劃於來年開始收取退票「違約金」應對。

早前報道，3名來自大陸和本港的韓迷，先購買和偶像同一班機的機票，在與偶像拍照後，又立刻要求下機並全額退票，最終連累同機逾300名乘客需同時落機，重新接受安全檢查。（韓國時報）

韓媒報道，大韓航空公司準備完善現有的規則，計劃從明年1月1日起，所有購買國際航班機票的乘客，如果出境後再退票的話，需要繳納20萬韓元（約1400港元）的違約金。

據了解，大韓航空國際航班此前臨時退票也需要手續費，但是相對地低。比如，飛美國、歐洲、非洲等地的長途航班，退票手續費是12萬韓元（約840港元），飛東南亞等地區的中途航班，手續費是7萬韓元（約490港元），飛日本、中國內地、香港的短途航班，手續費是5萬韓元（約350港元）。

乘客上機後再落機 全機乘客需重新安檢

報道說，大韓航空之所以完善規定，正因為以往多次發生惡意利用退票手續費較低或者免費的規則，在辦完登機手續後又臨時退票的事件。今年大韓航空光是在韓國仁川機場，就發生過35宗類似事件。

依照航空規定，如果乘客踏上飛機後再退票離開的話，出於安全的考慮，涉事航班的所有乘客都需要重新接受安檢。這個過程中，將會額外動用航空公司、法務部、機場安保的人力，飛機也會因此延誤。上周六（15日），就有3名來自大陸和本港的韓迷，先購買和偶像同一班機的機票，在與偶像拍照後，又立刻要求下機並全額退票，最終連累同機逾300名乘客需同時落機，重新接受安全檢查，航班亦為此延誤1個多小時才起飛。

大韓航空方面表示，通過完善相關制度，希望可以建設健康的乘機文化，減少「冒失衝動型」退票，給乘客提供更多便利。

（Newsis）