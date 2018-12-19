清華左派教授「被結婚」怒而報警　女方曾稱其研究「bullshit」

12月16日，一位據信是中國傳媒大學在讀的女生在其朋友圈發布了一張結婚請帖，這張粉色的請帖宣告她將於2019年1月6日傍晚6點整和清華大學教授汪暉舉行婚禮，結婚地點在清華大學，不對外開放。 不過，汪暉就回复媒體表示，這是虛假惡意信息，已經向警方報案。 汪暉是清華大學人文學院中文系教授，一般認為是內地新左派學者。

請帖以及涉事女生的朋友圈截圖在微信群和豆瓣網廣泛傳播，有網友稱很可笑，也有網友對汪暉教授「被結婚」表示同情。

汪暉教授對媒體表示：「這是完全虛假惡意的信息。已在公安機關備案。不希望媒體繼續傳播這樣侵犯公民權利的假新聞。」

一位來自北京某高校的老師分析，鍾情妄想是心理異常中屬於思維內容障礙的一種臨床症狀，鍾情妄想患者堅信某人對自己產生了愛情，即使遭到對方義正言辭的拒絕，仍絲毫不質疑對方對自己懷有「愛情」。

也有人覺得是這位女生在故意嘲弄汪暉教授，是一個惡作劇。據稱，在今年3月北大文研院的一次關於韋伯的研討會上，這位女生在問答環節對著汪暉說：「你們的研究已經過時了，是bullshit（胡說），現在是我們年輕人的時代了！」

中央民族大學社會學一位不願具名的教師表示，想和名人發生某種聯繫，比如向其求婚，都緣於一種要求承認的心理，汪暉教授應該很熟悉這種「要求承認的政治」，對此事可能不會太在意。

汪暉畢業於中國社會科學院研究生院，現任清華大學人文學院中文系教授，清華人文與社會高等研究中心執行主任。他一般被認為是中國大陸「新左派」代表人物之一，對自由主義及中國自由派人士多有批評。

（澎湃新聞）