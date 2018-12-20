【真相大白】無人遊艇現身東海？　官方：從韓國拖往大馬途中漂失

早前報道，一些浙江漁民18日在東海海域進行拖網作業時，發現了一條漂流在海上的無人遊艇。該遊艇外觀有些破損，艙內一片寂靜，沒有船員。有網民戲言，這是一艘「幽靈船」。 事後在不久後即「真相大白」。浙江省海上搜救中心回應道，遊艇是由韓國拖往馬來西亞途中漂失的。

「無人遊艇」一事傳到網上後，不少網民笑言是「幽靈船」。（都市快報）

浙江省海上搜救中心稱，通過多渠道核實，這艘遊艇是馬來西亞一家船公司從韓國購買的二手小型高速客船，在用拖輪由韓國拖往馬來西亞途中因拖輪主機故障、遭遇風浪後拖纜斷裂，該被拖的小型客船漂失。

下一步，相關部門將按有關規定妥善處理此事。有消息指，舟山政府部門已經就此事聯繫了韓國方面。相關政府人員正研究如何處置這艘被拖回的外國無人船隻。「和外國人入關一樣，外國船隻靠岸也要經過檢驗檢疫部門的檢查才行」，官員說。

律師：涉事漁民可獲一定回報或補助

據了解，涉事遊艇於12月8日凌晨3點，由漁船「浙岱漁03158號」發現。當時，船的纜繩全斷，船體上也有一些碰撞過的痕跡。漁民經過呼喊和上船調查，確定這是一艘空船。他們最終決定用漁船把無人遊艇拉到岸上，並向海事部門通報，預計返回舟山至少要3天時間。

「無人遊艇」一事傳到網上後，不少網民笑言是「幽靈船」，亦有人就其所有權歸屬作出疑問。據《都市快報》引述浙江易特納律師事務所律師韓高遠說，漁民在海上撿到無人船隻，首先要確定這艘船屬不屬於無主之物。因船舶根據登記信息很容易找到船主。找到船主之後應該歸還船隻，之後，撿到船隻的漁民可以根據保管和尋找過程中的花費向船主要求清償這部分費用，同時可以提出收取合理的回報。

韓高遠續指，如果船隻確定是無主之物，根據規定應該上交國家，但漁民可以獲得適當的補助。

（都市快報）