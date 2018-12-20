河南漢打死掘家墓老人　被控故意傷害罪喊冤：我係正當防衞

河南平頂山一名56歲男子徐義明，深夜驚見自己父母的墓地遭一名老人持鐵鏟、木棒挖掘，他便奪下木棒，揮向73歲的掘墓者馬留成，致使對方四肢多處損傷，失血過多而休克死亡。 當地檢方以涉嫌故意傷害罪，對徐義明提起公訴，但徐義明堅稱自己是在正當防衞。其律師也說，根據徐供述，馬先持棒打人，隨後徐才奪過木棒，應屬正當防衞範疇。

徐義明家墓左上角被馬留成敲掉一塊。（紅星新聞）

死者三度挖徐家墳墓

根據平頂山市檢察院起訴書，2018年3月28日晚11時許，徐義明酒後到家人墓地，發現同村村民馬留成攜帶木棍、鐵鏟等工具，正在破壞徐家祖墳。隨後兩人發生爭持，過程中徐義明奪過馬留成手中木棍，朝馬留成四肢猛擊數次。其後馬留成被拉回家中，於次日凌晨死亡。根據司法鑑定結論，馬留成系被他人用鈍器棍棒類，打傷肢體致多處動脈破裂引起失血性休克死亡。

根據徐義明家屬的描述，這是徐義明家墓第三次被馬留成破壞，馬家屬還曾為此簽下一份保證書：「我是馬留成的侄子，有義務管他，以後對他嚴加管理，絕不讓他有類似事情的發生。」

死者馬留成曾多次破壞徐家墳墓，其侄子還曾為此寫下保證書，承諾對其嚴加管理。（紅星新聞）

凶器上無疑犯DNA

平頂山中院周三（19日）公開審理此案。庭審中公訴人指控，徐義明持木棒打死馬留成，應以故意傷害罪追究其刑事責任；若賠償獲得馬留成家屬諒解，建議量刑10至15年之間。公訴人認為，馬留成存在一定的過錯，但「徐義明侵犯了馬留成的生命權、健康權，公民的生命權是受法律保護的最高人格利益」，建議量刑10至15年。

徐義明辯護律師趙星則認為，此案關鍵證據缺失，警方無法在凶器上鑑定出疑犯的DNA，屬無罪；且根據徐義明供述，掘墳者馬留成先持棒打人，隨後徐義明奪過木棒，是在進行正當防衞。趙星表示，事發當天是深夜，徐義明再次發現馬留成正在用鐵鍬刨其祖墳，說明馬留成已經實施了一段時間；且馬留成首先拿起手中木棍朝徐義明打來，手無寸鐵的徐義明精神受到高壓逼迫，人身安全亦備受威脅。

徐義明則在庭上表示：「我不認為我犯了故意傷害罪，我是在正當防衞。」他同時又說，「我在看守所學了很多政策，我認罪。」馬留成家屬馬根相則提出15萬餘元的賠償，他在法庭上說：「給我賠償，我能諒解。」徐義明則當庭回應稱，3萬元以內可以考慮，「家裏窮，3萬元都要去借。」案件未當庭宣判。

（紅星新聞）