日女大生問與中國男生拍拖受阻怎麼辦？　陸慷的回答......

長期以來，外交官員給予外界的印象，無非是西裝筆挺、言詞犀利，但近日，被人視為作風硬朗的中國外交部發言人陸慷，赴日與當地大學生們座談交流時，有女生請教戀愛問題，陸慷的回答引得觀眾哄堂大笑。

陸慷（左三）為女大生解惑，引來哄堂大笑。（環球網）

日前，中國公共外交協會智庫媒體團赴日交流時，有安排一場座談會，是由外交部新聞司司長陸慷、中國駐大阪大使級總領事李天然等人，與日本關西地區各校的大學生進行面對面的溝通與交流。

會中，有名日本女大生提問，「我有很多中國朋友，他們都推薦我和中國男生交往，我也知道中國男生對女生很溫柔，親切，我有一個朋友正在和中國男生交往，他們兩個感情很好，可是她的父母不很同意，你能教教我們怎麼說服父母嗎？」

陸慷回答道：「妳的朋友是對的，中國男生確實很溫柔。比如，你看到我身後擔任翻譯的這兩個帥小伙子，對了，他們已經結婚了，妳就別想了。」

據了解，現場與會大學生，聽到這樣的回答，不禁哄堂大笑。

陸慷接著指出，「關於中日之間的婚姻問題，我不知道日本社會是什麼樣的態度，我想應該是比較開放的吧。」此刻，他又補充，「在中國對這個問題也是很開放的態度。我馬上能想起的，就是日本桌球好手──福原愛和台灣那位姓江的小伙子結婚的事情……。當然我不是說日本的男生不溫柔啊，我是覺得，結婚關鍵是兩個人的感覺問題，國籍等等都不是障礙。我也不知道應該怎樣說服她的父母，但關鍵在男孩子的身上，他需要證明給對方的父母看，證明讓女兒嫁給他是可以放心的。」

據悉，為了讓日本女生有些感性的認識，陸慷還隨手拉來一名當了25年日本女婿的中方媒體團成員，讓他介紹經驗，把現場氣氛推向一個高潮。

此外，此次交流會上，來到會場的日本大學生，都有穿了一件帶有「I ❤China（我愛中國） 」標誌的白色T恤，他們之中的一部分人，參加不久前中日雙方合辦的「千名日本青年訪華」活動，而另一部分，則純粹是表示對中國的好感。

（環球報）