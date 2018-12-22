【腰痛兼血尿】運動流汗不愛喝水　深圳9歲胖童體內有56顆腎結石

深圳的9歲男童小軒在兩個月前開始腰部隱隱作痛，其後更有血尿。經送院檢查，醫生發現小軒的兩邊腎臟都有大量腎結石，堵塞輸尿管。 據了解，體形肥胖的小軒雖愛做運動，經常流汗，但不愛喝水，以致出現「胱氨酸結晶」，因而形成腎結石。

經檢查，小軒體內有大量腎結石，尤以右邊最嚴重。（微博）

據深圳傳媒報道，小軒起初並沒有告知家人有腰痛毛病，因為程度較輕，且只持續數秒至數分鐘就緩解。但突然有一天，小軒腰痛發作，其後上廁所就發現尿液變成紅色。由於一整天都是血尿，心生害怕的小軒將情況告知母親。小軒被家人帶到醫院檢查，始知是患上腎結石。

醫生指，小軒右邊腎臟的結石尤其多，最大一顆達2.5厘米乘2厘米，大小有如鵪鶉蛋。腎結石正好卡在輸尿管交界處，堵塞輸尿管，致有腎積水。醫生立即為小軒進行手術治療，共取出整整56顆腎結石，數量相當驚人。經治療後小軒的腰痛及血尿症狀已完全消失，一周後康復出院。

醫生為小軒做手術取出腎結石。（微博）

小軒年紀輕輕就有腎結石，原來他體重雖遠較同齡孩童重，達40公斤，但十分喜歡運動，且汗水甚多，不但每次運動都會流汗，甚至連吃飯都會滿頭大汗。最重要是，小軒流汗多，但不愛喝水，醫生化驗小軒的腎結石，亦發現是胱胺酸結石。由於腎臟對胱氨酸、尿氨酸等難以吸收，會透過尿液排出體外，小軒喝水少，出汗多，故極易有胱氨酸結晶，最終形成腎結石。

（綜合報道）