拒絕乘客要求被毆打近20拳　大連的士司機開車撞死對方

在遼寧大連，一名乘客酒後乘坐的士，要求司機違規轉彎被拒，一氣之下連打對方連20拳。該乘客下車後，的士司機逆行尾隨打人乘客，之後加速將該乘客撞倒致死。

大連的士司機開車撞死乘客。（視覺中國）

事件發生於去年（2017年）12月2日晚，46歲的工地長孫某和多名工友在燒烤店吃飯並喝了不少酒。之後，孫某和工友辛某乘的士回宿舍，行駛到一座橋下時，孫某讓的士司機向右轉彎，司機卻以違規為由拒絕，堅持向左轉彎。坐在司機旁邊位置的孫某對此不滿，先朝司機面部揮拳，又連打對方近20拳。

辛某見孫某情緒激動，出手制止並將他拉下車。但兩人下車後，孫某還狠踢的士車門。辛某落車後找地方小解，回頭卻發現孫某已被的士逆行撞倒，司機事後馬上開車逃去。經警方鑑定，孫某被撞倒後因顱腦損傷當場死亡。

被控故意傷害罪追究刑事責任

翌日（3日），朱姓的士司機被捕並遭到刑事拘留。據他自述，他當時開車遠離兩人並報警，看到兩人走遠後又逆行駛向他們，「這時副駕駛的那個男的好像彎腰撿了什麼東西要過來打我，我當時想嚇唬嚇唬他，另外也怕挨打，就條件反射趕緊低著頭向右打輪踩油門加速往前開，但沒想到把他撞倒了。」

近日，大連市人民檢察院以犯故意傷害罪對朱某提起公訴。朱某辯稱，其沒有故意撞人，是死者要來打他時，他開車向右躲避導致對方死亡。法院審理則認為，朱某駕車撞擊他人身體，具有傷害他人身體健康的故意，且致一人死亡，其行為嚴重侵犯了公民的健康權，破壞了社會治安秩序，已構成故意傷害罪，應依法懲處。

法院又指，孫某及其同行人員要求朱某違法行車未果，繼而孫某毆打朱某，其對案發有一定責任，法院在對朱某量刑時予以從輕處罰，以故意傷害罪追究朱某刑事責任，刑期有待宣判，同時判決朱某賠償死者家屬4萬餘元人民幣。

事件傳到網上後引起不少網民討論，有人認為司機做得太過火，亦有人覺得死者活該：