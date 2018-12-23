【借錢梗要還】江蘇女欠父親30萬　偽造銀行存款單圖「過骨」獲刑

借錢梗要還！欠債還錢天經地義，在江蘇南通，卻有一名女子向父親借30萬（人民幣，下同）後還不起錢，竟想到偽造銀行存款單還錢。這名女子最終亦難逃法網，被判緩刑和罰款2萬元。

吳女偽造銀行存款單還錢。（看看新聞）

家住江蘇啟東的吳女今年30歲，前兩年拿到某品牌服飾的代理權，當時財務狀態緊張，就問父親借30萬元，不料從去年開始生意出現虧損，向父親借的錢無法償還，她便偽造30萬的中國農業銀行存款單，交還父親。

由於父親一直沒有取這筆錢，吳女也就相安無事的過日子。直到今年6月，吳父拿著存單去銀行取錢時，被銀行的工作人員當場識破後報警。案發後吳女主動投案並供述了自己的罪行。

啟東法院近日運用速裁程序審理該案。法院刑庭助理審判員劉剛表示，被告吳女偽造銀行存單，擾亂國家的金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》177條第一款的規定，應當以偽造金融票證罪，追究其刑事責任。

吳女當庭表示認罪認罰，並簽訂《認罪認罰具結書》。最終，法院當庭判處吳女有期徒刑六個月，緩刑一年，並處罰金2萬元。

網民熱議：

連自己老爸都騙的人估計也是個無良的商家，活該你虧損！ 一家人好好說，為什麼要騙她爸爸？ 她爹錢沒還上，還給國家2萬。 生活真不容易。 還不上也沒啥，她爸爸也不會說什麼，但是偽造銀行存單卻是犯法的。

（看看新聞）