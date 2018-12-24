揭五星酒店亂象遭死亡威脅　網紅「花總」：若能回到過去或不會做

上月揭發內地多家五星級酒店清潔亂象的微博網紅「花總丟了金箍棒」（下簡稱「花總」），最近因事件惹麻煩上身，收到致命恐嚇之餘，個人資料亦被人洩露到網上。 花總昨日（23日）接受內媒專訪時坦言，如果有機會回到過去，他很可能不會點下「發布」，以後也應該會盡量不做類似的事。

花總坦言，若能回到過去可能不會按下發布鍵。（新京報）

花總昨日接受內媒《新京報》的訪問。他表示，選擇在此時出面回應此事，主要出於三方面的考慮。首先，他認為事件已偏離出發點，他一開始希望各方能知道酒店存在的問題，然後引起酒店的重視，繼而改進衛生問題或者其他問題，但後來卻發生私隱被公開、死亡威脅等事情，將事件的焦點模糊。

其次，他不希望五星級酒店被「妖魔化」，也不是他最初的本意，希望能有機會和酒店從業者對話。再者，他表示這件事已經對他構成壓力，希望不愉快的事情都能「翻篇」（就這樣過去）。他指出，除了繼續追責資料洩露源頭，這件事就算「翻篇」了。

被問到如果有機會回到過去會不會同樣做時，花總坦言，自己很可能不會按下發布鍵，又說自己以後應該會盡量不再去「捅馬蜂窩」（自找麻煩）。

恐嚇者已被查獲 警方調解處理

而在稍早前，花總遭到一網民致命恐嚇，對方揚言「你等死吧」，又說會「找到你並殺死你」，稱花總在酒店界名聲臭，「XXX老板當初要找黑社會弄你你知不知道」。

對此，花總昨日發微博指出，經警方工作，近日通過微博尋釁滋事、利用私信對他進行人身威脅的違法嫌疑人陳某已在瀋陽市被查獲，其真實身份是遼寧某高校二年級學生。陳某日前已在父母陪同下到案，向當地警方交代情況並深刻反省。

花總說，已接受其致歉及懺悔，尊重警方調解處理。「謹此向首都、遼寧兩地公安機關及時伸張正義、維護公民權益致以誠摯謝意，並特別感謝北京花家地派出所各位警官的理解和善意。」

上海四季酒店的清潔人員用同一塊海綿來清潔浴室、洗手盤及杯具，且在不同客房中重覆使用，不會消毒更換。（影片截圖）

發短片揭內地五星酒店清潔亂象

早前報道，花總上月曾在網上發布一段名為「杯子的秘密」的短片，內容是其入住各家五星級酒店期間，在客房洗手間內設置隱蔽攝錄鏡頭所拍攝的清潔人員工作情況，重點對象是客房中的杯子。短片中清晰可見，各家酒店的清潔人員均有用骯髒抹布、海綿或住客用過的浴巾，來清潔杯子、洗手盤、鏡子、坐廁等，情況普遍。影片一出，即引起各界嘩然。