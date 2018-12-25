14歲少女失蹤6年後被尋獲：遭一對父子強姦生3子女　患精神分裂

慘不忍睹！6年前，時年14歲的河南少女小茉（化名）與家人吵架後失蹤，直到最近才被找回。期間，她被一對父子禁錮強暴，為兩人生下3名子女，更確診患上精神分裂症，再次見到家人時，亦已認不出對方。

小茉被鄭姓父子禁錮強姦多年。（澎湃）

小茉的母親李艾玲（化名）於2011年因犯罪被判入獄，小茉之後輟學，在一家服裝店裡打工賣衣服，並與哥哥李承（化名）一同在河南駐馬店市生活。因為沉迷上網，她不時會在網吧過夜，這點令李承相當頭痛，多次勸她不要再上網。2012年4月底，因哥哥拒絕給小茉零花錢上網，二人發生爭吵，小茉被打了一巴掌後奪門而出。

李承一開始以為妹妹到了朋友家暫住，怎料一直了無音訊，他不敢告知母親，騙她說小茉到了南方打工。直到2016年7月李艾玲出獄，才得知女兒已失蹤多年。李艾玲無奈之下選擇報警，但此時距離小茉失踪已有4年，警方亦找不到她的下落。

小茉失蹤6年才被家人找到。（澎湃）

離家出走後被老漢帶走禁錮

時至2018年1月24日下午，李艾玲市內某處派傳單，見到一個跟小茉十分相像的女生，仔細觀看後確認對方是自己的女兒。她馬上報警，警方找到當年帶走小茉的鄭姓父子，更發現她6年來已生下3個子女，包括一個4歲的兒子和一對1歲大的龍鳳胎。她更患上精神分裂，認不出自己的母親。

經警方詢問，小茉說出自己當年出門後在遇到六十多歲的鄭父，被他用三輪車帶回家，再鎖在其家中。鄭父強迫她當兒子鄭男的「妻子」，不時毆打她，也不讓她外出。直到一直到雙胞胎出生後，小茉才獲准出門。

李艾玲一開始希望警方能刑事立案，但在警方調解下，鄭父於2018年7月26日向李艾玲出具一份保證書，其中提到，保證對小茉與自己的兒子一視同仁，不得侮辱、謾罵、毆打等。李艾玲說，她原本並不願接受對方，但考慮到小茉已經生下三個孩子，便決定讓步，想讓小茉嫁過去。但突然有一天，小茉對她提到鄭父曾脫去她的衣服，令她相當震驚，懷疑與小茉發生過性關係的不止鄭男，還包括鄭父。

小茉大兒子（圖）的父親是鄭父。（澎湃）

鄭姓父子涉強姦被捕

於是，李艾玲再次去派出所，要求對女兒所生的子女進行親子鑑定。結果在今年11月出來，大兒子的父親是鄭父，龍鳳胎的父親是鄭男。而小茉也在之後告訴她們，她在鄭家每天和鄭男睡，有時也會和鄭父睡，甚至三個人一起睡。

根據這份親子鑑定結果，駐馬店市公安局雪松分局於11月21日對鄭某刑事立案。案件信息顯示，雪松公安分局在立案當天便對鄭某採取刑事拘留。12月6日，駐馬店市驛城區檢察院已對鄭某批准逮捕，涉嫌的罪名為強姦罪。

對於鄭姓父子涉嫌強姦一事，其家屬堅稱「沒有這回事」，並表示他們對於親子鑑定報告不予認可，認為那是造假的，「當初如果不是我們收留了她，這孩子可能早都死在外面了，幫他們養了這麼些年，現在卻反過來要告我們」。

關於「收留」一說，小茉則說道，當年鄭父將她帶回家後，曾給她一個雞腿，隨後就脫她的衣服，「從那以後，他就不讓我走，我每次想出門都會遭到毒打，用板凳砸，試過幾次後，我就不敢走了」

（澎湃新聞）