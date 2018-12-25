【有片】指抵制聖誕節是虛假報道　環時胡錫進：我父母都是基督徒

2018年聖誕節到來，香港來說不只有今明2日假期，到處更洋溢着聖誕氣氛。不過，網傳西安等內地一些城市對聖誕「開鍘」，相關活動遭到警方等禁止。 官媒《人民日報》旗下《環球時報》總編輯胡錫進在聖誕前夕就連發2條微博和1條影片，指出「極個別城市」抵制聖誕節無政策依據，又指相關傳言為「虛假報道」，更舉例自己幫基督徒父母過聖誕、人民日報社餐廳有聖誕裝飾，力證聖誕節在中國「再正常不過」。

一向對熱點事件發表評論的《環球時報》總編輯胡錫進，聖誕節前又連發3帖，宣傳自己對於過聖誕節的看法。胡錫進表示，在他做環球時報總編的十幾年裏，記憶中宣傳聖誕節一直不被鼓勵。不過，他從來沒聽說過「抵制」聖誕節的指令。他反問道，「我不知道極個別地方『抵制』聖誕節的政策依據從何而來？抑或那些都是虛假報道？」

胡錫進還po出自己連日來在人民日報西門的食堂裏拍攝的場景，照片中清晰可見聖誕樹和許多聖誕裝飾。他指出，「在有外國專家光顧的這個報社食堂裏，我覺得出現這些裝飾再正常不過了。」

《環球時報》總編輯胡錫進在微博表示，認為抵制聖誕節報道或為虛假，或是「極個別地方」做法。圖為胡錫進父母過聖誕節照片。（胡錫進微博）

指國家保障宗教信仰自由

在聖誕夜發布的另一條微博中，胡錫進展示了自己年邁父母過聖誕的場景，照片中有一棵偌大的聖誕樹。他寫道，「老胡父母是基督徒，前些年我和家人總送他們去教堂過節。」但如今母親已91歲，去不了教堂了。因此他才買下這課聖誕樹，「把聖誕節給老人帶回到家裏」。他並祝父母和他們的教友們聖誕快樂。

胡錫進當晚發布的一條影片中則稱，聖誕節在中國分化成了2種「截然不同的事物」，一方面是基督徒節日，一方面則是年輕人的「時尚消費節」，跟宗教毫無關係。他認為，中國有傳統文化，也有基督徒，自己父母就是年輕時在河南農村入教。他又強調，國家保障宗教信仰自由，既不鼓勵宣傳聖誕節，也不抵制它。不能因為有個別人主張抵制聖誕節，就上綱上線。

曾披露母親基督徒身份

事實上，胡錫進不是第一次透露自己母親的宗教信仰。今年8月，國際組織「人權觀察」發表報告指中國大規模迫害新疆穆斯林，又有多地傳出大規模強拆十字架事件，胡錫進就發微博表示，中國有信仰自由，「我母親就是基督徒」，反問在中國信仰伊斯蘭教或者天主教「有人攔嗎」、「有人迫害你嗎」。

不過網民對於胡錫進這些言論有着不同看法。有網民稱，「洋奴才過洋節，中國人過中國節」「商家藉此牟利，腦殘才過洋節」「2018年還在討論這種問題」，也有人指出，「不是假消息，我們這邊就禁止過聖誕節啊」「禁過洋節，中國人文化自信缺失到這種程度嗎？」

（胡錫進微博）

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