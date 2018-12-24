李文足：王全璋案將於本周三開庭　學者指聖誕開庭為避西方關注

在709時間中被捕，並已被羈押超過三年的內地維權律師王全璋的案件又有了最新進展。王全璋妻子李文足24日在Twitter及Facebook發文表示，王全璋案將在12月26日開庭。

李文足Twitter。（Twitter截圖）

李文足表示，消息是王全璋的辯護律師劉衛國律師發來的，具體開庭時間為26日上午8:30。

內地學者章立凡在Twitter上表示，當局選在聖誕節前後審判，可算是一種傳統套路，劉曉波就在是2009年12月25日被判刑的。他說，這一時段西方外交官和記者多在休假，便於縮小影響。

709維權律師抓捕事件至今已經三年，許多被捕律師及維權人士三年間或被判刑或遭軟禁，不過，王全璋被捕後卻與外界一直失去聯繫。

2017年2月14日，王全璋遭天津市檢察院以涉嫌煽動顛覆罪正式起訴，然而，家屬和代理律師仍無法會見王全璋。

直到今年7月13日，王全璋才傳出確實消息。當時，李文足發布消息稱，劉衛國律師成功與王全璋見面，他身體及精神狀況正常。李文足之後還表示，王全璋見到劉衛國時「非常害怕」的樣子，很多話僅敢用口型表達，她懷疑王全璋遭到酷刑折磨。

而劉衛國早前一度表示因在「晨練時受傷」，而要退出案件代理工作，但他此後又透過社交網站發布一封據稱是王全璋的親筆信，並表示受到王全璋所託，原因當仁不讓繼續代理案件。

長期以來，李文足一直堅持王全璋無罪，要求當局無罪釋放王全璋，近日她還與其他被捕律師的家屬在最高人民法院外剃髮抗議，諷刺內地當局「無法」，高呼「我們可以無髮，你們不可無法」。王全璋案在國際上亦獲得廣泛關注，外國多個團體及本港大律師公會等組織亦曾要求當局釋放王全璋。