河南高校奇葩題目難倒考生：結合自己姓名　論證西遊記是自己所寫

說起《西遊記》的作者也許一時三刻也未必想起究竟是誰，但至少可肯定不是自己。不過河南一所高校的古代文學課考試中，近日就出現了數道奇葩題目考起了不少考生，當中一道「結合本人姓名，論證《西遊記》是自己所寫」的考題，更被網民稱為「神仙考題」。

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在網上廣傳的奇葩考題除上述有關《西遊記》的作者外，亦有「主持一個飯局請《聊齋誌異》中人物吃飯，並闡述原因」、「給『金陵十二釵』某一釵找對象，並簡要說明原因」、「幫遊園後的杜麗娘發朋友圈」等。

據有參與該次考試的學生陳旭憶述，考生剛開始時只是鴉雀無聲地等着考題，並以為這次考試會像傳統的考試一樣都有標準答案，但當大家看到最後4道題時，「整個教室亂成了一鍋粥，大家都覺得這可怎麽答啊！」陳旭指，教師當時看到大家都不知所措的樣子時，也表示要「展開想像力，有趣的答案會給高分」。

而另一位參與考試的考生孫浩指，自己感到最頭痛的題目是「主持一個飯局請《聊齋誌異》中人物吃飯」，他表示：「既要想請誰吃飯，還要想吃甚麽，我查了百度才確定了請聶小倩吃飯，因為學校在鄭州，所以我寫了請她吃有當地特色的燴面和大盤雞。」兩人又指，考試結束後不少學生熱烈討論當中的題目，亦有不少學生在朋友圈上貼出自己的答案，讓這份試卷隨即在網上爆紅。

有網民表示，《西遊記》作者吳承恩對這考題不知會作何感想。（網上圖片）

出卷的黃河科技學院老師張彩麗事後向內媒指，這份試卷是大學二年級的專業基礎課，當時亦安排了開卷考試，學生甚至可以帶手機，但是這樣的考題「相信大家帶手機也查不到答案」。

張彩麗又介紹，該份試卷主要分四部份，包括改錯別字、填充、對對聯和應用題。其中最受熱議的就是第四部分應用題，每題10分，共4道必答題。她指出，這些考題其實並不是需要學生進行太嚴謹的論證，主要是希望學生可在答案中體現出對該文學作品的了解，「大部份題目都需要聯繫原著內容作答，從答案裏就能看出來學生對文學作品的熟悉和掌握程度」。

張彩麗又感慨，從學生的答案中可明顯看出影視劇改編名著對學生的影響，當中「比如請《聊齋誌異》中的人物吃飯，有的同學就會寫邀請聶小倩、寧采臣和黑山老妖吃飯，但是實際上原著中並沒有黑山老妖，這是影視劇中的人物。」

對於這類「花式試題」，中國教育科學研究院研究員儲朝暉指，在不超過專業範疇的情況下，高校老師具有作業和考試的命題自主權，不過考試的內容應該符合專業的基本要求，並且要注意這種「花式」題型的權重，注意考核內容的平衡，「實際上題怎麽出並不是最重要的，題型可以創新多元，重要的是對學生的答案如何評判，能否真實檢驗出學生對學業的掌握程度，判卷標準應該明確且公平。」

（北京青年報）

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