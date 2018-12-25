【據理力爭】Walmart買聖誕糖果竟已過期　南京媽媽維權獲賠千元

聖誕節日氣氛濃厚，內地不少家長也會為孩子準備禮物。不過，南京就有一名母親在為孩子購買聖誕糖果後，意外發現竟是「過期貨」，她向Walmart超市索要賠償，但一度遭到工作人員拒絕。 不過在她搬出法例、據理力爭下，超市方面也終於答應賠償1000元（人民幣，下同），稱將加強檢查，避免類似事件再度發生。

購買到過期糖果的路女士到Walmart顧客服務櫃枱要求賠償。（荔枝新聞）

南京市民路女士上周日（23日）到當地一間Walmart超市給孩子買糖果作為聖誕禮物。但當聖誕節來臨，家人準備食用時發現，其中一款陳皮梅軟糖已經過期半個月之久。

為進一步取證，路女士再次到貨架上查看，發現這款已經過期半個月的糖果仍在銷售。她隨即與超市方面進行溝通，要求賠償1000元，但遭到工作人員拒絕。

根據內地《食品安全法》第148條規定，消費者除了要求賠償損失外，還可以要求支付價款10倍或損失3倍的賠償金，增加賠償的金額不足1000元時，按1000元賠付。對於合理訴求遭到拒絕，陸女士並未放棄維權，她再次來到這間超市，卻發現糖果已遭全數下架。其中一位工作人員表示，商品的保質期是有人定期檢查的，過期糖果仍在銷售，是工作失誤造成的。

在陸女士要求下，超市工作人員承認此前處理方式確有問題，並答應直接賠付給路女士1000元。該負責人稱，後期會加大對食品保質期的檢查頻次，並加強對工作人員的培訓，避免此類情況再次發生。

（荔枝新聞）