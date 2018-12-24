【無妄之災】陝西漢追女不成怒跳江　法院判女方賠償7萬元

為了愛情，陝西省石泉縣城一名30歲的男子因追求心上人不成，跳下漢江，結束自己生命。事發後，死者家屬將女方告上法庭，要求賠償各項損失80余萬元（人民幣，下同）。 近日，石泉縣法院審理此案後認為，女方在此過程中存在一定的過錯，判決其賠償各項損失7萬餘元。

圖為陝西石泉漢江。（網絡圖片）

2017年底，小王（化名）在石泉縣與小青（化名）相識，並就此展開追求，不過小青覺得雙方性格差異，因而婉轉拒絕小王追求。固執的小王認為，小青或許出於女孩羞澀而不願意，就時常跟蹤小青。

4月18日，小青和男朋友小張出行，與小王在濱江大道河堤邊相遇，小王氣惱，將二人攔住，並質問小青說清楚與小張是什麼關係。小青告訴小王這是她男朋友，小王氣急敗壞，便威脅要跳江。

小青不甘示弱地說：「你跳嘛，你跳嘛」。小王突然縱身躍下河堤，警方趕來後，組成搜救小組尋找，然而那時小王已經身亡。

5月31日，小王父母向石泉縣法院起訴，要求小青和小張賠償其各項損失80余萬元。案件受理後，審理得知小青家住農村家中也甚是貧寒，小青在城裡打工是為家中補貼所用。

經法院審理認為，小王跳河時生命和安全並未遭到威脅、損害，小青對小王的辱駡行為並不必然導致小王的死亡，自殺是其死亡的主要、直接原因，小王自身應當承擔主要責任。

不過，陝西地方法院判決結果指出，該起事件原因、經過、結果以及雙方的過錯程度，被告小青應承擔10%的民事賠償責任。小張在本案中並無過錯責任，原告要求小張承擔民事賠償責任的請求，無事實依據，不予支持。最終判決小青賠償原告各項損失70281.90元。