【獨占鰲頭】中國2018年航太發射達37次　居全球之冠

隨著今天（25日）零時53分通信技術試驗衛星三號的成功發射，標誌中國2018年航太發射次數達到了37次，年度航太發射次數首次獨居世界第一。

看到中國航太發射次數，連國外航太企業SpaceX公司CEO埃隆·馬斯克都稱讚。（新華社）

《新華網》12月25日報道，此次發射的通信技術試驗衛星三號和長征三號丙運載火箭，是由中國航太科技集團有限公司研製生產；至於發射、測控任務交由中國衛星發射測控系統部負責。

值得注意的是，此次發射是長征系列運載火箭的第296次飛行。

據悉，從今（2018）年1月至今，中國航太科技集團有限公司進行了36次航太發射，中國航太科工集團有限公司進行了1次航太發射，民營商業航太企業北京藍箭空間科技有限公司進行了1次發射任務（「朱雀一號」，衛星未能進入預定軌道，發射失敗）。

至於其他國家方面，美國在今年航太發射從1月至今進行了31次發射；俄羅斯則是16次航太發射（其中一次發射失敗）。除了中美俄，迄今為止，歐洲太空局進行了11次航太發射，印度航太發射次數為7次，日本航太發射次數為6次。

也就是說，綜觀所有國家有關航太發射的次數來看，中國穩居全球之冠。

不過，一位不具名的航太專家透露，「航太發射是有計劃的，未來各國通常情況下一般至多組織一到兩次的航太發射，不可能為了第一的位置『瘋狂』進行航太發射。」最重要的是，仍希望中國的航太工業，能因此獲得重大發展，且有助於民生需求。

（澎湃新聞、新華社）