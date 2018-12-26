【有片】上海地鐵女乘客翻越月台閘門遭夾斃

上海地鐵3號線曹楊路站昨（25日）晚間發生一宗事故，有目擊者稱有乘客掉落軌道遭夾斃。上海地鐵官方微博今天發布通告稱，死者是一名擅自翻越月台閘門的女乘客，司機發現其行為後停止制動，現場並展開救治，但女子仍因腰部被夾而重傷不治。

上海地鐵女乘客擅自翻越月台閘門遭夾斃，瞬間引起網絡熱議。（網上圖片）

上海地鐵通告稱，當晚6點55分，3號線344號列車在曹楊路站進站時，司機發現月台末端有乘客擅自翻越月台閘門，隨即緊急制動，列車越過該乘客約2節車廂後停下。車站站務員發現情況後，迅即報告並同步啟動站台緊急停車裝置，值班站長和警員則趕至事發處，發現傷者被夾在29號月台閘門和車體間。

6點58分，車站撥打了急救電話。因乘客被電動欄杆防夾擋板和車體夾住腰部，即使使用液壓擴張器仍無法將其搬出。值班站長遂使用螺絲起子卸下閘門的防夾擋板後，將傷者移出。7點16分，急救人員到場宣布該名乘客死亡。經事後調閱現場閉路電視畫面發現，該乘客自行違規翻越車站電動安全門，擅自進入區間造成此次事件，並對當天晚高峰正常運營造成一定的影響。具體翻越跳軌原因則有待警方進一步調查。

事件發生後，迅速引起網民熱烈討論。然而大多數網民並未對女子的死亡表示遺憾，指出女子行為不當造成後果，並希望沒有影響地鐵正常運轉。

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