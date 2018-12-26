聖誕不再普天同慶　安徽小學校長發表演講：聖誕節是中國人的恥辱

內地近年不時傳出官方抵制聖誕節的消息，安徽省泗縣一所小學的校長更「身體力行」，近日在學校的升旗儀式上對學生進行「抵制洋節，從我做起」的訓勉，並發表題為《聖誕節是中國人的恥辱》的演講，講稿及現場情況並獲泗縣官方微博轉載。

安徽省泗縣一所小學的校長近日發表題為《聖誕節是中國人的恥辱》的演講。（網上圖片）

據微博發布的相片顯示，校長董學豐在《聖誕節是中國人的恥辱》的演講中說，1860年「英法聯軍的基督教徒們侵入我國，攻佔北京後大肆燒殺搶掠」；又說1900年八國聯軍侵略中國，「基督教徒們殺害我國百姓，曝屍街頭，基督教徒侮辱我國婦女」。

董學豐還在演講中指，八國聯軍入侵中國後，「在他們的聖誕日來臨的前一天，也就是12月24日，進行殺人、放火、搶劫比賽」，「這些喪盡天良的教徒們集體禱告天主耶穌，保佑他們殺人無罪」。

此外，由於12月26日亦為中共已故領導人毛澤東125歲冥誕，校方當日亦在同一個儀式上，選出其中一個班級的學生代表，上台發表題為《偉大領袖毛主席》的演講。當中提到「毛澤東的一生是傳奇的一生」，正是他「領導中國人民重振山河、當家做主，也是因為他，才有了我們今天的幸福生活」。

現場的情況並獲泗縣官方微博轉載。（網上圖片）

上述消息其後亦獲泗縣官方微博「泗縣發布」作為縣內重要消息，且以「抵制洋節，從我做起—黃圩中心校利用升旗儀式對學生進行思想教育」為題公開發布。當中指出，近年來聖誕節等「洋節」在中小學生中盛行，一些青少年學生「盲目跟風推崇洋節，這與學校開展愛國主義傳統文化教育背道而馳」。

發布指，加上今年是毛澤東125周年冥誕，在「這樣一個特殊的時刻」，為了進一步幫助學生「樹立正確的人生觀、價值觀，提高學生明辨是非的能力」，泗縣黃圩鎮中心學校24日利用升旗儀式，對學生進行以「抵制洋節，從我做起」為主題的思想教育。

發布最後亦提到，「相信通過這樣的教育，學生一定會端正思想，樹立正確的人生觀、價值觀，能夠正確對待一些外來文化。古為今用，洋為中用，既不崇洋媚外，也不固步自封」。

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