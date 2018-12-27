難忍微信群同學互相攀比　湖南女網上買兇殺人被騙2.7萬訂金

湖南湘潭一名疑有精神病的女子劉某，因不滿小學同學在微信群組內互相攀比，竟不惜花費2.4萬元（人民幣．下同，約2.7萬港元）訂金在網上買兇，欲殺害當初邀請她入群的小學同學段某。 但偏偏在網上接單的「殺手」竟是一名騙子，他在收取了劉某的訂金後本就沒打算下手，事件最終被劉某的父親揭發報警。

本身生活狀況一般的劉某，難忍微信群內同學互相攀比生活家境的風氣。（網上圖片）

劉某大約在2016年6年受到小學同學段某邀請，被拉入了小學同學的微信群。不過，由於劉某本身生活狀況一般，難忍群內同學互相攀比生活家境的風氣，故遷怒於當初拉她入群的段某，甚至對段某動了殺機。

劉某其後於2017年7月在網上發布尋找「殺手」的消息，其後成功聯絡上一名網名為「藍飛」的張某。張某聲稱自己是「職業殺手」，甚至在網上搜索一些殺人圖片以說服劉某，最終更成功收取了劉某的2.4萬元訂金，但始終遲遲未有下手。劉某父親最終偶然聽到兩人的電話通話，才報警揭發事件。而「殺手」張某事後亦向警方指，會上網買兇殺人的女人智商情商都不會高，「應該能夠騙一點錢花」。

據湘潭雨湖區檢察院昨日（26日）指，劉某早前已因犯故意殺人罪，而被判處有期徒刑3年緩刑3年，張某亦因詐騙罪而被判處有期徒刑1年2個月。

（瀟湘晨報）