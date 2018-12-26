睇老年咸片上癮　22歲男姦七旬婦遭拒殺人　檢方求處死

四川廣元一名22歲的王姓男子在觀看了老年女性淫穢影片後，竟試圖強姦74歲的同村居民李花（化名）。在遭到李花斥責後，王男擔心事情敗露，用斧背將李花砸死。 廣元中院今年6月作出一審判決，王男被依故意殺人罪判處死刑，緩期兩年執行。檢方認為一審判決過輕，認為應判處死刑並立即執行，日前上訴至四川高院。 據內媒《澎湃新聞》周二（25日）披露，四川省高級人民法院目前正在進一步審理此案，尚未作出判決。

警方帶王男指認犯罪現場。（澎湃新聞）

想要與老年女性發生性關係

李花的兒子何先生說，去年4月，王男父親承包了該鄉衛生院建設工程，王男便一同前來，並與住在工地附近的李花結識。王男偶爾到李花家臥室看電視、閒聊。當年7月，王男等人搬到衞生院一樓臨時居住。

一審判決書顯示，王男在手機上觀看老年女性淫穢影片後，萌生了與老年女性發生性關係的想法。2017年9月5日晚，王男在黃龍鄉衞生院臨時住所從手機上再次觀看老年女性淫移影片後，萌發了與李花發生性關係的慾望。

判決書披露，王男到李花家後，徑直前往臥室，先用言語挑逗李花，被李花斥責。王男便欲抓住李花追問是否願與他發生性關係，致使李花撞跌倒地頭部受傷出血。李花從地上站起後表示要告發王男，王男便將李花推倒在床，用木凳連擊李花頭部數下。李花大聲呼救，王男擔心被人發現，便用斧頭背部擊打李花頭部，致李花死亡。

判決書還顯示，王男作案後返回臨時住所，並將手上血漬進行清洗。他翌日又返回老家，對作案時的衣褲和鞋子進行清洗。

遇害者李花生前照片。（澎湃新聞）

一審認為用斧背殺人屬「節制」

一審判決書認為，王男意圖強行與老年女性發生性關係的動機卑劣，遭到被害人拒絕後又殺害被害人，其罪行極其嚴重、作案手段殘忍、社會影響惡劣，應當判處死刑。然王男不是蓄謀殺人，其作案過程中使用斧背這一細節，表現其有一定程度的節制。加上後期配合案件偵辦，主動提供證據，結合其有坦白、認罪悔罪態度好等量刑情節，判決王男犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執行，並限制減刑。

這一判決遭到死者家屬反對，李花的兒子何先生說，王男的行為構成強姦罪（未遂），應當數罪並罰；此外，法院認定王男「不是蓄意殺人」和「節制」的說法，讓家屬完全不能接受。

日前，廣元市人民檢察院經審查認為，一審判決確有錯誤，決定抗訴。抗訴書載明，前述判決認定事實清楚、但對王男的量刑畸輕，應當判處死刑立即執行。目前，案件在四川高院進一步審理中。

（澎湃新聞）