廣州「拐子佬」集團主犯被判死刑　被拐9名兒童仍下落不明

廣州10多年前涉及9名兒童的拐賣案今日（28日）在廣州中院一審宣判，5名被告分別被判處死刑、無期徒刑及10年有期徒刑，令人慨嘆的是被拐的9名兒童目前仍然下落不明。

受害的家屬至今仍盼望着孩子回家。（網上圖片）

法院經審理查明，被告張維平在2003年至2005年間，通過刻意搭訕結識目標的家人，並趁其不備抱走目標小孩，販賣牟利，已累計犯下8宗同類案件。此外，被告周容平又與楊朝平、劉正洪、陳壽碧密謀策劃，闖進出租房內，將一名目標小孩的母親捆綁，然後強行抱走目標小孩，再交給張維平販賣。

張維平曾交代，這9宗案件均通過一名被稱為「梅姨」的中間人完成交易。廣州市公安局增城區分局去年6月已公開了「梅姨」的模擬畫像，但目前「梅姨」仍未歸案，而涉案的9名孩子至今下落不明。

法院認為，被告張維平、周容平、楊朝平、劉正洪、陳壽碧5人已構成拐賣兒童罪，其中張維平、周容平、楊朝平、劉正洪為主犯，陳壽碧則為共犯，故判處張維平、周容平死刑，楊朝平、劉正洪則被判無期徒刑，4人均被剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。而陳壽碧則被判有期徒刑10年，剝奪政治權利3年，並處罰3000元人民幣。

據聽審後的家屬指，他們的心情是矛盾的，既想讓他死，但又怕他死，因為「如果張維平死了，中間人『梅姨』就斷了下落」，又萬一其後找到「梅姨」，到時候就沒人指證她了，他們都希望可盡早找到這名「梅姨」。

（大洋網／南方網）