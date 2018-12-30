埃塞俄比亞航空中國籍空姐聲稱被高層性侵毆打 　公司發聲明否認

近日，一名自稱曾在埃塞俄比亞航空公司（下簡稱「埃航」）工作的中國空姐在微博發文稱，自己遭埃航的高層性騷擾、毆打並被關在監獄，引發內地網友關注。 埃航事後則發聲明反駁，稱性騷擾及虐待事件從未發生過，事主是違反公司安全政策和埃塞俄比亞國家法律而被解僱並遣送回國，將繼續緊密調查，澄清事實和追究謠言散佈者責任。

「欠你一個冰河時代」稱自己在埃航工作期間被毆打。（微博）

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12月15日，微博網民「欠你一個冰河時代」刊文講述自己在埃塞俄比亞航空工作的經歷。她稱自己是一名空姐，今年7月通過合法中介公司「北京外航服務公司」（Fasco）介紹，安排在埃塞俄比亞航空工作。不過，埃航為省錢，只給他們申請一個月的旅遊簽證，導致其在埃塞俄比亞非法滯留4個月。

而在工作期間，公司不僅拖欠工資，一名高層更在光天化日下把她反鎖在辦公室，於月經期間性騷擾她。她又說，埃航人員先後三次無故毆打虐待她，造成其手部，腿部，頭部多處受傷，頭暈嘔吐，還把她綁起來放進車內。她又指，在其與埃航人員在公司大樓的一次爭執期間，對方播放北京天安門廣場的自焚片段挑釁她，又拿起滅火筒噴向她，她情急之下把身邊玻璃全都砸碎，卻被對方以破壞辦公場所為由送進監獄。

稱被迫簽下文件 承諾不報復埃塞俄比亞航空

最後，該空姐透露自己在中國駐埃塞俄比亞大使館的幫助下脫困，卻被強制簽訂了一式三份的文件，當中寫道，其因自身原因被埃航開除，需要負全責、其拿刀威脅埃塞俄比亞航空職員的生命、其無故砸毀埃塞俄比亞航空大樓、承諾永遠不報復埃塞俄比亞航空。

「欠你一個冰河時代」在其文中還配上部分證據，包括自己手臂受傷的照片、簽證和一些錄音片段。

埃航發聲明否認事件。（視覺中國）

埃航：性騷擾及虐待純屬捏造

埃航事後則發表聲明駁斥。聲明指，埃航對事件高度重視，第一時間進行核實與調查，發現事主王女士（「欠你一個冰河時代」真名）的聲明中，存在大量的事實性錯誤和誤導性內容，其聲稱的受埃航領導性騷擾及虐待事件從未發生過，純屬捏造。

聲明又道，王女士是埃航於2018年7月招聘的第三批40名中國籍空乘培訓生的一員，她由於違反公司安全政策和埃塞俄比亞國家法律的行為而被終止合同並遣送回國，其在發生破壞埃航總部財物的行為後，被埃塞俄比亞警察依法逮捕，並指控為破壞公共財產罪，並沒有發生被公司非法拘留、甚至騷擾虐待的行為。

此外，埃航還強調，會繼續緊密調查，整理相關證據，通過合理途徑澄清事實；又說將積極取證，保留追究相關謠言散佈者責任的權利，捍衛自身合法權益。