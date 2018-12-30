【全國首例】蘇州定園涉虛假宣傳及辦非法一日遊　遭吊銷營業執照

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12月28日（上周五），蘇州姑蘇區執法部門宣布，經營蘇州園林「定園」的定園旅遊服務有限公司因辦非法「一日遊」，長期對外進行虛假宣傳，誘導和欺騙旅客消費，而且涉及人數眾多，影響惡劣，嚴重侵害了廣大消費者的合法權益，故吊銷其營業執照。

業內人士稱，旅遊景點因虛假宣傳而被吊銷營業執照，尚屬國內首例。

蘇州園林定園被吊銷營業執照。圖為園內的小河。（視覺中國）

定園位於虎丘山南麓古茶花村內，佔地一百多畝，園內有塔影湖等景點。早在2015年，定園就因設施陳舊老化、景區管理混亂、欺騙遊客、投訴眾多等原因，受到過旅遊部門的嚴重警告。2017年5月，定園更被取消國家3A級旅遊景區資格。

據央視10月報道，非法「一日遊」簡單來說就是景點縮水、變更行程、誘導購物。非法「一日遊」行程往往以低價門票做誘餌，再趁機推銷「捆綁銷售的多個景點」，並把一些購物店偽裝成景點藏於其中，誘騙遊客購物。

除定園外，因辦非法「一日遊」而被處罰的還有蘇州山塘旅遊發展有限公司、蘇州水上旅遊發展有限公司、蘇州市槃門風景名勝區管理處等，當局擬對相關企業作出責令整改並處以30萬元到60萬元人民幣的行政處罰。

（蘇州市姑蘇區政府官網/央視）

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