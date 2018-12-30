【全國首例】蘇州定園涉虛假宣傳及辦非法一日遊　遭吊銷營業執照

12月28日（上周五），蘇州姑蘇區執法部門宣布，經營蘇州園林「定園」的定園旅遊服務有限公司因辦非法「一日遊」，長期對外進行虛假宣傳，誘導和欺騙旅客消費，而且涉及人數眾多，影響惡劣，嚴重侵害了廣大消費者的合法權益，故吊銷其營業執照。

業內人士稱，旅遊景點因虛假宣傳而被吊銷營業執照，尚屬國內首例。