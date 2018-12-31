【馬拉松遞國旗】田協通報處罰決定：取消賽事等級評定資格

11月，在江蘇省蘇州市舉辦的一場馬拉松比賽上，即將抵達終點的中國女選手何引麗因為被義工遞來國旗而干擾了比賽節奏，最終只得亞軍；此後，廣西南寧舉行的一場馬拉松比賽中，埃塞俄比亞選手在衝線後立即被一旁的疑似義工拉停，要求先與大會旗幟合照。

對此，中國田徑協會12月30日召開了「2018年馬拉松專題媒體溝通會」，會議通報了2018年受到廣泛關注的幾起馬拉松違規事件的處罰決定。