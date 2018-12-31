【馬拉松遞國旗】田協通報處罰決定：取消賽事等級評定資格

撰文：王兆陽
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11月，在江蘇省蘇州市舉辦的一場馬拉松比賽上，即將抵達終點的中國女選手何引麗因為被義工遞來國旗而干擾了比賽節奏，最終只得亞軍；此後，廣西南寧舉行的一場馬拉松比賽中，埃塞俄比亞選手在衝線後立即被一旁的疑似義工拉停，要求先與大會旗幟合照。
對此，中國田徑協會12月30日召開了「2018年馬拉松專題媒體溝通會」，會議通報了2018年受到廣泛關注的幾起馬拉松違規事件的處罰決定。
中國田協在通報中指出，為嚴肅紀律、維護公平競賽，根據中國馬拉松相關管理規定，決定對2018年蘇州（太湖）馬拉松「遞送國旗」事件，南寧國際馬拉松「拉拽衝線冠軍運動員」事件，深圳南山半程馬拉松比賽「抄近道」事件中涉及的各賽事組委會作出取消參加2018年度中國田徑協會馬拉松賽事等級評定資格的處罰，並要求上述組委會限期向中國田徑協會遞交書面整改報告。
此外，對事件中涉及的運營公司——北京上德大愛體育有限公司（原北京上德尚品體育有限公司）、智美賽事營運管理（浙江）有限公司給予警告處罰，並要求上述公司限期向中國田徑協會遞交書面整改報告。中國田徑協會將視上述組委會及公司整改情況決定是否追加處罰。
（新華社）