【逃犯剋星】張學友蘇州開演唱會　當地警方全市拘捕22名逃犯

「逃犯剋星」張學友又發功？據官方通報，張學友在蘇州開演唱會期間，全市共22名在逃人員落網。

逃犯剋星又發功？（視覺中國）

蘇州市公安局官方微博消息，張學友於12月28日至30日在蘇州舉行一連3日的演唱會。而這三天，蘇州公安在全市範圍內共抓獲22名在逃人員。

蘇州市公安局表示，這並不是僅僅源於歌神的「助攻」，也是蘇州公安民警日日夜夜守護平安的無私奉獻。

各地接連有逃犯在演唱會期間落網

張學友「逃犯剋星」的稱號，源於他今年在內地舉行巡迴演唱會期間，接二連三有逃犯於演唱會內被捕。據《廣州日報》早前報道粗略統計，自今年4月首次傳出有犯人在張學友演唱會上落網，截至12月中下旬，警方已「憑藉」歌神協助，拘捕約60名犯人。報道亦指，張學友仍有機會「打破」紀錄，事緣他於12月28日至30日在蘇州舉行演唱會。

對於蘇州警方這次拘捕22名逃犯，張學友是否「應記一功」，網民卻有不同看法。有人直指這些逃犯不是在演唱會上被捕，與張學友無關；有人則認為，張學友演唱會無形中向警方「施壓」，才會有大批逃犯落網：