【權健黑幕】重情女臥底救男友：親見員工吃衛生巾、喝潔面乳

內地大型持牌直銷公司權健集團近來深陷輿論漩渦，不僅產品被指虛假宣傳，公司創辦人束昱輝也被指榮譽涉造假。 據內地媒體報導，一名女子為了救出自己沉迷權健的男友，主動臥底進入權健，見證其集團內部狂亂景象：其員工和經銷商甚至會吃衛生巾、喝下洗面奶（潔面乳），以證實產品「安全性」。 媒體還發現，2017年，有一男子在湖南懷化市一家名為「自然醫學權健火療」的美容院進行汗蒸後死亡，使用的汗蒸設備就是權健公司的「權健八卦儀」。

權健集團於近日深陷虛假宣傳和非法傳銷風波，使得各地有關權健的故事也逐步浮出水面。

一位曾加入權健的女子何娟（化名）對媒體指出，「為了證明權健的主推產品之一負離子磁衛生巾的安全，一位經銷商當面吃下了衛生巾中的吸水珠。」何娟表示她也嘗試了，「沒什麼味道。」她說，「不僅僅吃衛生巾，權健內部的人還喝洗面奶（即潔面乳）。」

何娟主動找上門加入權健的，只為把已經對權健「走火入魔」的男友拉回來。她說，當她看到男友當著她的面吃下衛生巾時，她想「一定不要放棄他，哪怕不在一起了，也不能看著他成了沒腦袋的怪物。」

為了拉回男友，何娟試過各種辦法，諮詢律師、工商、公安意見並錄下來給男友看，當著男友面給權健客服打電話戳破所謂授權負責的謊言，詳細分析獎金制度告訴他為什麼不能賺錢，甚至帶著一千塊買的鈕扣攝像頭去權健臥底。

最後，男友成功脫離了權健，但也已經不是原來那個人，何娟只好與他分手。

權健旗下的火療調理館。（翻攝網絡）

男子使用權健儀器休克亡 法院判權健無責

何娟的前男友還是幸運的，終究全身而退。另一名男子邱某，40多歲身患癲癇，去年4月在湖南懷化的「權健火療館」做理療，隨後大量出汗休克死亡。

邱某的姐姐說，她與邱某兩人當日做的項目是汗蒸，使用一個叫「權健八卦儀」的儀器。四四方方的形狀，可以容下一個人坐在裡邊。在弟弟邱某汗蒸開始前，沒有任何人說明注意事項。汗蒸期間，邱某曾暈倒，但過了幾分鐘又站起來。

此後，邱某上了10幾分鐘廁所，仍未出現。待工作人員撬開門之後發現，他已經倒在地上，沒有氣息。

隨後，邱女一家向法院提出訴訟。目前一審結果，法院宣判權健無責，死者自己承擔六成賠償責任，理療院三人承擔其餘四成。對此，邱女一家仍不服，繼續上訴，正等待二審判決結果。

（中國之聲、頭條新聞）