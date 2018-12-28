【權健黑幕】天津聯合調查組：權健部分產品涉嫌誇大宣傳

撰文：楊青之
最後更新日期：
據內媒報道，昨天（27日）下午進駐權健集團的聯合調查組核查工作取得初步進展。天津市副市長、聯合調查組組長康義表示，目前經過初步核查，天津權健公司部分產品涉嫌存在誇大宣傳問題。針對其他問題，調查工作仍在進行中，調查結果會及時向社會公布。
天津市武清區權健總部附近的小店，店內售賣權健火療毛巾和其他權健產品。（視覺中國）
12月25日，內地著名醫療自媒體丁香園發布的一篇名為《百億保健帝國權健，和它陰影下的中國家庭》的文章，讓天津權健集團及其董事長束昱輝陷入了輿論漩渦，文章以一名女童周洋疑因使用該公司產品而放棄正規治療最終去世為引，揭開「權健保健品帝國」的發跡史。曝光權健集團涉嫌虛假宣傳、傳銷等諸多問題，引起廣泛關注。
權健公司在全國有7000 多家加盟火療店。（視覺中國）
27日天津市委、市政府，責成市市場監管委、市衛健委和武清區等相關部門成立聯合調查組，進駐權健集團展開核查。聯合調查組分成幾個小組，分別針對民眾關注的「周洋就診」、是否涉嫌誇大宣傳、是否涉嫌非法傳銷、醫療資質、保健食品安全等開展調查。
調查組相關負責人表示，將根據調查結果，依法分類區別處置，合法的依法保護，違法的堅決打擊，違規的取締整治。
28日天津市副市長、聯合調查組組長康義表示，目前經過初步核查，天津權健公司部分產品涉嫌存在誇大宣傳問題。針對其他問題，調查工作仍在進行中，調查結果會及時向社會公布。