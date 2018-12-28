【權健黑幕】天津聯合調查組：權健部分產品涉嫌誇大宣傳

據內媒報道，昨天（27日）下午進駐權健集團的聯合調查組核查工作取得初步進展。天津市副市長、聯合調查組組長康義表示，目前經過初步核查，天津權健公司部分產品涉嫌存在誇大宣傳問題。針對其他問題，調查工作仍在進行中，調查結果會及時向社會公布。

天津市武清區權健總部附近的小店，店內售賣權健火療毛巾和其他權健產品。（視覺中國）

12月25日，內地著名醫療自媒體丁香園發布的一篇名為《百億保健帝國權健，和它陰影下的中國家庭》的文章，讓天津權健集團及其董事長束昱輝陷入了輿論漩渦，文章以一名女童周洋疑因使用該公司產品而放棄正規治療最終去世為引，揭開「權健保健品帝國」的發跡史。曝光權健集團涉嫌虛假宣傳、傳銷等諸多問題，引起廣泛關注。