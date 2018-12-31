今起可由深圳北乘動車直達汕頭市區　全程僅2.5小時

撰文：朱加樟
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廣梅汕鐵路（連接廣州、梅州及汕頭）龍湖南至汕頭段增建第二線及廈深聯絡線今日（31日）正式通車，市民可以在深圳北站乘坐動車直達位於汕頭市區的汕頭站，最快的一班運行時間是2小時28分。
由於高鐵潮汕站並非位處市區，市民下車後需再乘坐巴士抵達市區，新線路開通後預計會更方便市民。
汕頭站外觀。（視覺中國）
新線路全長44.7公里，設計時速120公里，其中廣梅汕鐵路龍湖南至汕頭段增建第二線長22.9公里，廈深鐵路四條聯絡線（分別為廈門至汕頭、深圳至汕頭方向各兩條）共21.8公里，通車後使廣梅汕鐵路和廈深鐵路「牽起手來」，進一步發揮路網整體效能。
報道又指，2018年12月31日至2019年1月4日，每天會臨時開通3對汕頭站往返廣州東站與深圳北站的動車組。2019年1月5日開始，汕頭站將按照全國鐵路新運行圖運行，每天開通13對往返廣州東站與深圳北站的動車組，具體班次以售票系統發布為準。票價方面，深圳北至汕頭一等座為187元（人民幣，下同），二等座為117元。
高鐵潮汕站在2013年落成，但並非位處市區，距離汕頭市區約30公里，報道稱由潮汕站乘坐巴士前往汕頭市區需時一個多小時，預計新線路開通後會更方便市民。
（綜合報道）