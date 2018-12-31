今起可由深圳北乘動車直達汕頭市區　全程僅2.5小時

廣梅汕鐵路（連接廣州、梅州及汕頭）龍湖南至汕頭段增建第二線及廈深聯絡線今日（31日）正式通車，市民可以在深圳北站乘坐動車直達位於汕頭市區的汕頭站，最快的一班運行時間是2小時28分。

由於高鐵潮汕站並非位處市區，市民下車後需再乘坐巴士抵達市區，新線路開通後預計會更方便市民。