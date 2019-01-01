北京一大學生購「玩具槍」存宿舍被判有罪　不服上訴被駁回

內地嚴厲禁槍，即使持有玩具槍或仿真槍，也有違法風險。 一名北京大學生高某，去年5月在網絡上購買了數支「玩具槍」，並存放於學校宿舍內。經鑑定，其中兩支以壓縮氣體為動力可發射「子彈」，被認定為槍支。北京法院一審判決高某犯非法持有槍支罪成，但免予刑事處罰。 然而，高某不服上訴，稱購「玩具槍」不屬於犯罪。但北京市二中院二審日前宣判，仍維持原判。

大學生高某認為自己買的是「玩具槍」。（示意圖/視覺中國）

今年23歲的大學畢業生──高某於去年5月4日，因涉嫌非法持有槍支罪在宿舍房間內被抓獲，並被警方收繳「槍狀物」兩支。

根據高某供述，警方又於其宿舍內起獲槍狀物8支。經鑑定，起獲的槍狀物中兩支是以壓縮氣體為動力，認定為槍支。同年5月19日，高某被取保候審。

一審法院認為，高某違反槍支管理法律法規的規定，非法持有槍支的行為構成非法持有槍支罪，依法應予懲處。但鑑於高某出身軍人世家，持有槍支的動機是興趣娛樂，且到案後如實供述。綜合本案的全部情節，可以認定為高某屬於犯罪情節輕微，不需要判處刑罰。

不過，一審判決後，高某不服，且持續上訴，並認為原判對其定罪且免予刑事處罰過重，請求二審法院改判其行為可不以犯罪論處。

同時，高某的辯護人認為，高某出身於軍人家庭，其購槍的主觀目的，一是出於對電影槍戰情節的喜好，二是出於學校劇社排演話劇時道具所需。此外，從高某主觀認知上看，購買方式、渠道公開透明，不存在任何隱秘性。所購槍支不具有任何危險性。

針對上訴意見，北京市二中院認為，高某購買槍支的行為具有社會危害性。他在網絡交易時未披露自己的真實身份，作為在校大學生且出身於軍人世家，他對槍支有一定了解，亦明知槍支的購買渠道，對槍支及其社會危害性系主觀明知。

因此，北京市二中院裁定，一審定罪及適用法律正確，決定免予刑事處罰適當，據此裁定駁回上訴。

（北京晨報）