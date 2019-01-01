【DNA數據庫】26年前被拐走收養　溫州女「採血認親」與父母團圓

浙江溫州一名女孩26年前被拐走收養，8歲的時候由其「爺爺」告知，「你是從車站買回來的」，從此種下女孩尋找親生父母的芽苗。 如今，在內地DNA採血對比技術幫助下，一家人終於在上（12）月慶團圓。

伊嫺與親生父母聽取完DNA驗證結果，喜極而泣。

2018年12月20日上午9時，26歲的伊嫻（化名）懷著忐忑的心情走進了溫州市公安局科技大樓3樓會議廳。幾天前，伊嫻接到了當地警方電話：她失散26年的親生父母找到了。

事實上，在伊嫻8歲那年，病重的爺爺告訴她，是從車站買她回來的。

從那時起，親生父母的概念在她心中生根發芽。15歲那年，伊嫻唯一的「親人」養父去世。之後生活，讓她嘗盡了孤獨與無助。每次無助的時候，她就會想起自己的親生父母，帶著一種說不清的恨。

直到伊嫻成為母親後，這種恨，開始消退，取而代之的一種對父母的渴望。從此，她踏上了尋親之路。「我只是想有爸爸有媽媽。」伊嫻說。

回到20日現場，幾乎同一時間，伊嫻的親生父母親──孫國清、苗秀芳夫婦背著行囊也走進了會議廳。實際上，他們3天前就坐火車從老家湖南懷化趕到了溫州，為了見到他們牽腸掛肚了26年的小女兒。

母親苗秀芳至今還記得女兒丟失時穿的衣服，那是自己親手給她縫製的白底紅花小衫……。

在會議廳，隨著溫州警方宣布的DNA鑑定結果，這一場歷史26年的找尋和分離終於畫上了句號。或許，對於伊嫻和她的父母來說，這並不是結局，而是一個全新的開始。

據浙江省公安廳刑偵總隊介紹，2009年，公安部正式建立「全國公安機關查找被拐賣/失蹤兒童DNA數據庫」。目前，浙江省在庫的DNA數據量大約是5萬。如今，已有近100位失散的孩子通過數據庫找到了他們的親生父母。

（澎湃新聞）